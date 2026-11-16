Taraftarların buluşması öncesi online biletler satışta: Elazığspor - Menemen FK

Elazığspor - Menemen FK biletleri satışa çıktı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 12. haftasında Çarşamba günü oynanacak Elazığspor - Menemen FK maçı için kulübün resmi açıklamasına göre online bilet satışları başladı. Taraftarlar, maça gitmeden önce biletlerini dijital kanallardan temin edebilecek.

bilet satışı ve platformlar:

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede online biletlerin Passo web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, online bilet satın almak için Passolig kartı zorunlu değildir ifadesine yer verildi.

fiyatlandırma ve kategori detayları:

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: VIP B/C: 1.500 TL, Kapalı: 500 TL, Maraton: 250 TL, Kale Arkası: 100 TL ve Misafir: 130 TL. Taraftarların istediği kategoriye göre erken satın alma tercihleri hem yer garantisi hem de maç günü işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Kulübün resmi satış duyurusunu takip eden taraftarlar, Passo platformları üzerinden işlemlerini tamamlayarak maça hazırlıklarını sürdürebilirler.

ELAZIĞSPOR - MENEMEN FK MAÇI BİLETLERİ SATIŞDA