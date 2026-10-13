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Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

11. Gelibolu Maratonu 18 Ekim'de Namazgah Tabyası'ndan başlayıp savaş alanında koşulacak; tematik parkurda 2.565 ulusal ve uluslararası sporcu yer alacak.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

11. Gelibolu maratonu tarihi parkurda koşulacak:

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenecek olan 11. Gelibolu Maratonu, 18 Ekim Pazar günü saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak. Yarışın tamamı savaş alanında gerçekleşecek ve ulusal ile uluslararası sporcuların katılımıyla düzenlenecek. Toplam kayıtlı katılımcı sayısı 2 bin 565 olarak açıklandı; bu sporculardan 63'ü 42 kilometre, 207'si 21 kilometre, 558'i 10 kilometre ve 1.380'i 1.737 metrelik halk koşusunda yarışacak.

Lansmanda aktarılan ana mesajlar:

Maratonun lansman toplantısına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Toraman, etkinliği tanımlarken Gelibolu Maratonu'nu bir "saygı koşusu" olarak nitelendirip bölgenin hem doğal hem tarihî değerini öne çıkardı ve organizasyonun coğrafyadan kaynaklanan özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Başkan İsmail Kaşdemir ise Gelibolu parkurunun sahip olduğu tematik niteliğe dikkat çekti: "Dünyanın en güzel coğrafyasında ve dünyanın en güzel parkurunda yine bir araya geleceğiz. 18 Ekim'de isteyen yürüsün, isteyen koşsun." Kaşdemir, sporun yanı sıra maratonun birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını, katılımcıların Çanakkale ruhunu hissederek bölgeyi ziyaret edeceklerini belirtti.

Bölgeye sağlayacağı hareketlilik ve çocuk etkinlikleri:

Yetkililer organizasyonun kent ekonomisine katkısına da vurgu yaptı. Kaşdemir, etkinlik sayesinde otellerin dolacağını, lokanta ve esnafın hareketleneceğini ve şehrin tanıtımına katkı sağlanacağını söyledi. Ayrıca maraton öncesinde, 17 Ekim'de Hamidiye Tabyası'nda yapılacak çocuk yarışında yaklaşık 400-500 çocuğun bir araya gelerek sportif ve şenlik havasında katılım göstereceği ifade edildi.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sportoto Teşkilatı başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle yürütülüyor. Etkinlik günü canlı yayınlar ve dijital mecralar aracılığıyla Gelibolu gündemi ülke genelinde takip edilecek. Dünyadaki tek tematik koşu parkuru olma özelliği taşıyan Gelibolu Maratonu, hem anma hem sportif bir faaliyet olarak dikkat çekiyor.

TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI’NDA NAMAZGAH TABYASI&#039;NDAN BAŞLAYIP TAMAMI SAVAŞ ALANINDA GERÇEKLEŞEN...

TARİHİ GELİBOLU YARIMADASI’NDA NAMAZGAH TABYASI'NDAN BAŞLAYIP TAMAMI SAVAŞ ALANINDA GERÇEKLEŞEN ‘11. GELİBOLU MARATONU’ ULUSAL VE ULUSLARARASI SPORCULARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK. MARATONA TOPLAM 2 BİN 565 KİŞİ KATILACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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