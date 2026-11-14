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Tarihi Karadağ Tabya'da beklenen operasyon: 54 düzensiz göçmen ele geçirildi

Kars'ta tarihi Karadağ Tabya'da saklandıkları belirlenen 54 düzensiz göçmen, Kars Emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı; sınır dışı işlemleri sürüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarihi Karadağ Tabya'da beklenen operasyon: 54 düzensiz göçmen ele geçirildi

olayın özeti:

Kars'ta kent merkezindeki Karadağ Tabya adlı metruk yapıda saklandıkları tespit edilen 54 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin saha çalışması ve operasyonuyla gözaltına alındı. Yapının tarihi olması ve gözlerden uzak konumu nedeniyle göçmenlerin burada barındıkları yönündeki bilgiler, emniyet birimlerinin titiz takibi sonucu doğrulandı.

ekiplerin çalışması ve operasyon:

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yürüttükleri saha çalışmaları sırasında Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmen getirilebileceğine dair istihbarat aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen takip ve araştırmalar sonucunda, söz konusu kişilerin metruk tabyada saklandığı belirlendi. Ekipler, yapılan planlama sonrası belirtilen adrese operasyon düzenleyerek, bölgede gizlenen kişileri bulunduğu yerde kontrol altına aldı.

yakalananların durumu ve sonraki süreç:

Operasyon sonucunda yakalanan 54 kişi, emniyete götürülerek kimlik ve kayıt işlemlerine tabi tutuldu. Göçmenlerin yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları bildirildi. Yetkililer, şu anda sınır dışı işlemlerinin devam ettiğini ve hukuki süreçlerin işletildiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak arama ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılık mesajı vererek benzer durumların önlenmesi için saha denetimlerinin ve istihbarat çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti. Tarihi yapıların metruk durumda bırakılmasının güvenlik ve insan hayatı açısından risk oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Kars’ta tarihi tabyada düzensiz göç operasyonu: 54 kişi yakalandı

Kars’ta tarihi tabyada düzensiz göç operasyonu: 54 kişi yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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