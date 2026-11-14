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Tarihi yapı gençlerin hizmetine açıldı: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi 36 milyon liraya yenilendi

Kütahya'da restorasyondan geçen Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, 30 milyon TL restorasyon ve 6 milyon TL tefrişatla 36 milyon liraya açıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi yapı gençlerin hizmetine açıldı: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi 36 milyon liraya yenilendi

Kameriye Hatun Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Kütahya’da gençlere yönelik hizmet verecek olan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, restorasyon ve tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Vali Işın, merkezin kente ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek yapının yeniden kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Restorasyon ve maliyet detayları:

Vali Işın, merkezin restorasyon çalışmaları için 30 milyon TL ayrıldığını, tefrişat için ise 6 milyon TL harcandığını belirterek toplam yatırım tutarının 36 milyon TL olduğunu açıkladı. Çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü belirtilirken, tarihe sahip çıkılmasının ve yapıların korunarak yeniden işlevlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Şehirde koruma ve yeni gençlik yatırımları:

Vali Işın, gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini bildirerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün eski binasının bulunduğu alana yeni bir gençlik merkezi yapılacağını, projesi onaylanan yatırımın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacağını söyledi. Bu yatırımın tamamlanmasıyla Kütahya merkezde hizmet veren gençlik merkezi sayısının üçe ulaşacağı ifade edildi.

İl protokolüyle paylaşılan diğer planlar arasında, eski adliye binası karşısında bulunan dört tarihi yapının mülk sahipleriyle yapılan anlaşmayla satın alınması yer aldı. Vali Işın, şehirdeki uygun diğer tarihi yapıların da restore edilip yeniden kullanıma kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca Domaniç’teki cami, Yakup Çelebi Külliyesi, Emet Hanı ve Simav Ulu Camii gibi mekanlarda yürütülen çalışmalara da değinildi ve İl Özel İdaresi’nin kültürel mirasın korunmasında önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Konuşmasında gençlerin önemine dikkat çeken Vali Işın, "Gençler bizim hazinemizdir, kıymetimizdir" ifadelerini kullandı ve gençlerin korunması ile iyi yetiştirilmesinde devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapmasının gerekliliğini kaydetti. Tören sonunda protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi; Vali Işın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ile ekibine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Resmi açılışla birlikte Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, düzenlenen törenin ardından gençlere hizmet vermeye başladı.

Kütahya&#039;da tarihi yapı 36 milyon lirayla gençlik merkezine dönüştürüldü

Kütahya'da tarihi yapı 36 milyon lirayla gençlik merkezine dönüştürüldü

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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