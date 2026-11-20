Tarihi zeka oyunları Amasya'da uluslararası turnuvada buluştu

Amasya Üniversitesi Spor Salonu, geleneksel Türk zeka oyunlarını uluslararası bir sahnede bir araya getirdi. Etkinliğe 15 ülkeden 200 sporcu katıldı; turnuva boyunca sahada 4 bin yıllık bir tarihe dayanan yarışmaların hem rekabet hem de kültürel paylaşım boyutları öne çıktı.

Turnuvada hangi oyunlar düzenlendi:

Organizasyon kapsamında Dünya Gençler Dokuz Kumalak Şampiyonası, 1. Öğretmenler Arası Dünya Bestemşe Şampiyonası, 2. Dünya Bestemşe Şampiyonası ile Uluslararası Mangala ve Oware Şampiyonaları gerçekleştirildi. Yarışmalar farklı yaş ve kategorilerde oynanarak geleneksel oyunların çeşitliliğini sergiledi.

Gelenek ve hamlelerin anlamı:

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev, "Dokuz Kumalak ve Bestemşe en eski Türk zeka oyunlarıdır. 4 bin yıllık tarihi vardır" diyerek oyunların tarihsel önemine vurgu yaptı. Turnuvanın bu oyunların tanıtılması açısından başarılı geçtiğini belirtti.

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Spor Direktörü ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu da oyunun UNESCO listesinde yer aldığını hatırlatarak amaçlarını şöyle özetledi: "Niyetimiz bu oyunu bütün dünyanın oynaması. Türkiye’deki bütün evlere girmesiyle geleneksel bu oyunu çocuklara öğretebilmektir."

Alıcıoğlu, oyunlardaki hamlelerin kültürel anlam taşıdığına dikkat çekti: "Her mücadelenin sonunda kazananla kaybedenin tokalaşması şart. Biz bu oyunda aslında taşları hareket ettirmiyoruz. Atalarımızın obalarda oynadığı oyunlarla anlattıkları kültürü çocuklarımıza aktarıyoruz. Otağdaki bütün taşları alıp bir tanesinin bırakılması evin en küçüğünün annene, babaya bakıp otağını tüttürmesini simgeliyor. Çiftleme kuralıyla Türklerde çift başlılığa yer olmadığını görüyoruz. Üçleyip tuzluk kurarak üç tuğun bizim için çok önemli olduğunu gösteriyoruz."

Madalya tablosu ve katılımcılar:

Turnuvada madalya ve kupa töreniyle dereceler ilan edildi. Katılımcı sayısında öne çıkan ülkeler arasında Kazakistan yer aldı; ülke 82 sporcuyla mücadele etti ve toplamda 11 altın, 9 gümüş, 11 bronz madalya kazandı. Diğer dereceler şöyle gerçekleşti: Kırgızistan 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz; Türkiye 1 altın, 1 gümüş, 8 bronz; İspanya 1 altın, 2 bronz; Çekya 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edenler arasında yer alan 13 yaşındaki Aylin Su Can, bu oyunları 4 yıldır oynadığını belirterek genç sporcuların etkinlikteki varlığına dikkat çekti. Tören sonunda kürsüye çıkan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Organizasyon, hem sporcu performanslarını ön plana çıkardı hem de geleneksel Türk zeka oyunlarının nesiller arası aktarımı ve uluslararası tanınırlığı açısından önemli bir platform sundu.

AMASYA’DA ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK ZEKA OYUNLARI TURNUVASI DÜZENLENDİ.