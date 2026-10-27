Tarım ekipleri 70 yaşındaki üretici Şehriban Öz'ün sarımsak tarlasına destek verdi

tarım ekipleri yalnız üreticiye yardım etti

70 yaşındaki Şehriban Öz, Tunceli'de yalnız yaşadığı için coğrafi işaretli Tunceli sarımsağı ekimini tek başına yapamadı. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin yalnız bırakılmaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il müdürlüğü ekipleri yardım için bölgeye gitti.

destek nasıl gerçekleşti:

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında desteklenen 2,5 dekarlık alanda üretim hazırlığı yapan Şehriban Öz'ün tarlasına giden ekipler, sarımsak kıskalarının toprağa yerleştirilmesine yardımcı oldu. Çalışmaya Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ve beraberindeki kurum personeli de katıldı.

yerel üretimi koruma ve üretici desteği:

Yetkililer, bu tür uygulamaların hem coğrafi işaretli ürünlerin üretimini sürdürmeye hem de yalnız yaşayan veya desteğe ihtiyaç duyan üreticilerin yanında olunmasına hizmet ettiğini belirtti. Şehriban Öz'ün tarlasındaki çalışma, yerel tarımsal üretimi canlı tutma çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti.

70 yaşındaki üretici Şehriban teyzenin yardımına tarım ekipleri yetişti