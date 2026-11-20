Tarım için suya yatırım: Reşitköy Barajı sulama projesinde saha incelemesi

Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Reşitköy Barajı alanındaki sulama inşaatları yerinde incelendi. DSİ 25. Bölge Müdürü Olcay Çubukcu ile Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili şube müdürlerinin katıldığı saha ziyaretinde, projenin mevcut durumu ve ilerleme aşamaları ele alındı.

Saha ziyareti ve teknik değerlendirme

Ziyaret sırasında yüklenici firma yetkililerinden sahadaki çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi alındı. İncelemelerde, altyapı çalışmalarının seyrine, iş programına uyuma ve devam eden inşaat faaliyetlerine dair tespitler yapıldı. Çubukcu ve beraberindeki ekip, uygulamadaki teknik hususlar ile iş güvenliği tedbirlerini de değerlendirdi.

Projenin hedefleri ve tarıma etkisi

Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları’nı kapsayan sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sulama kapasitesinin artırılması ve üreticilerin suya daha verimli ulaşması hedefleniyor. Yetkililer, projenin hayata geçmesiyle tarımsal üretime önemli katkı sağlanacağını ve su yönetiminde etkinliğin artacağını vurguladı. Sürecin takibi ve programın zamanında tamamlanması için koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRÜ OLCAY ÇUBUKCU, BURHANİYE, GÖMEÇ VE ŞAHİNLER OVALARI SULAMASI PROJESİ KAPSAMINDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİLERİNDEN BİLGİ ALDI.