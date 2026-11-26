Tarış kayyım iddialarına ilişkin resmi açıklama

Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla hakkında gündeme gelen kayyım iddialarına cevap verdi. Birlik yönetimi, atanan kayyımın görev yetkisinin olağan işletme faaliyetleri dışındaki işlemlerin denetlenmesi amacıyla sınırlı tutulduğunu bildirdi.

Birliğin yapısı ve iddialara ilişkin duruşu:

1949 yılında kurulan ve Ege Bölgesi'nde 7 ilde, 40 kooperatif ve 18 bini aşkın üretici ortağı ile faaliyet gösteren Tarış Pamuk Birliği yönetimi, hakkında ortaya atılan hukuka aykırılık ve usulsüzlük iddialarını reddetti. Açıklamada, yönetimin usulsüzlük yaptığı iddiasının kabul edilmediği açıklandı.

57 milyon TL avans ve yürüyen hukuki süreç:

Açıklamada, 2023'te 5 milyon TL sermayeyle kurulan Olgaç Tarım Ürünleri Ltd. Şti.ne 2024 yılında verilen 57 milyon TLlik avansla ilgili soruşturmanın detaylarına yer verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme 2025/66096 soruşturma numarasıyla kayda alınmış, iddianame ise 2026/31311 numarasıyla İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İddianamede Birlik yönetimi hakkında; Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür vekili İsmail P. hakkında zincirleme usulsüzlük yapma ve kooperatifi zarara uğratma suçlamaları yer aldığı belirtilmişti.

Tariş açıklamasında, 57 milyon TL'lik avansın yaklaşık 45 milyon TL'lik bölümünün tahsil edildiği vurgulanırken, kalan tutar için "gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı, icra takiplerinin yapılarak kesinleştirildiği" ifade edildi. Ayrıca tasarrufun iptali davalarının açıldığı ve hukuki süreçler tamamlandığında kalan bedelin de tahsil edileceği kaydedildi.

Birlik, atamanın amacının işletmenin günlük faaliyetlerini engellemek değil, olağan dışı işlem ve tasarrufların denetlenmesi olduğunu belirterek konunun hukuki zeminde takip edildiğini duyurdu.

ARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, HAKKINDA GÜNDEME GELEN KAYYIM İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPARAK, ATANAN KAYYIMIN YALNIZCA OLAĞAN İŞLETME FAALİYETLERİ DIŞINDAKİ İŞLEMLERİN DENETLENMESİ AMACI TAŞIDIĞI BİLDİRDİ.