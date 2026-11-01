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Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Tarkan, Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için 'Uyan'ı İngilizceye uyarlayıp 'Wake Up' adıyla seslendirdi; klip iklim görüntüleri içeriyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 22:22

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 22:26

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) yaklaştıkça farkındalık çabaları da artıyor. Mega star Tarkan, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Uyan' şarkısını bu amaçla İngilizceye uyarlayarak 'Wake Up' adıyla seslendirdi.

zirve hazırlıkları ve sanatçı katkıları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projeleri hazırlıyor. Tarkan'ın uyarlaması ve klibi, iklim değişikliğinin etkilerini görsel olarak aktaran görüntüler içeriyor ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

'Wake Up/Uyan'ın sözleri ve vermek istediği mesaj:

Parça, kişisel duygularla toplumsal sorumluluğu birleştiren bir çağrı niteliğinde. Şarkının Türkçe sözleri şöyle:

'Gözünde yaşlarla, sesleniyor hepimize, gel dindir bu acıyı, izin verme yere düşmeme.
Kanadı kırık bir kuş gibi, yüreğim kanıyor diyor, beni ateşe atmadan önce, vicdanına sor diyor.
Uyan, harekete geç, koy elini kalbine vaktimiz dolmadan.
Bu yolun devamı yokuş deme, dağları aşarız eğer inanırsan, uyan, uyan, dostum, uyan.
Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan, bir olursak, başarırız biz, her şey mümkün eğer inanırsa.
'Böyle gelmiş, böyle gider' bu sözlerle kendini kandırma, kim bilir belki mücadelemize değer, tutun gerçeğine, tutun doğruna.'

Sanatçının bu hamlesi, COP31 oturumları sırasında ve öncesinde iklim gündemini geniş kitlelere taşımayı amaçlıyor. Tarkan, daha önce de 'Let’s COP' adlı bir İngilizce çalışma yapmıştı; 'Wake Up' ise aynı amaca hizmet eden yeni bir katkı olarak öne çıkıyor.

Etkinliğin düzenleneceği Antalya ve belirtilen tarihler (9-20 Kasım) ile bağlantılı projeler, zirveye yerel ve uluslararası ilginin artmasına destek vermeyi hedefliyor.

SANATÇI TARKAN, BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM...

SANATÇI TARKAN, BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENECEK DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVESİ COP31 İÇİN "UYAN" İSİMLİ ŞARKISINI İNGİLİZCE UYARLAYARAK SESLENDİRDİ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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