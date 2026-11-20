Çalışmanın kapsamı:

Tarsus Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Tekeliören ile Kanberhüyüğü mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda 2 kilometrelik sathi kaplama tamamlandı. Özbek Mahallesi'nde planlanan 5 kilometrelik çalışmanın 2 bin 850 metrelik bölümü ise tamamlandı.

Yetkililer, yaklaşık 30 yıldır yenilenmeyen yolun kalan kısmının da belirlenen program doğrultusunda tamamlanacağını bildirdi. Çalışmaların, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarını iyileştirmesi ve yol güvenliğini artırması hedefleniyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmalarda mahalle ihtiyaçları ile muhtar taleplerinin dikkate alındığını vurguladı. Boltaç, "Bir kentin gelişmesi, yalnızca merkezinde yapılan hizmetlerle değil, en uzak mahallelerinde yaşayan vatandaşlarının ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla mümkündür." dedi.

Başkan ayrıca, "Muhtarlarımızla iletişimimizi güçlü tutuyor, hemşehrilerimizin beklentilerini önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanarak ihtiyaç duyulan noktalara hizmet ulaştırmayı önemsiyoruz. Tarsus’un her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini paylaştı.

Belediye yetkilileri, tamamlanan ve planlanan sathi kaplama çalışmalarıyla kırsal kesimde hem gündelik ulaşımın rahatlatılmasını hem de yol güvenliğinin artırılmasını amaçladıklarını belirtti. Kalan çalışmaların program dahilinde tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin ulaşım konforunda kalıcı iyileşme sağlanması hedefleniyor.

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIMIN DAHA RAHAT VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR