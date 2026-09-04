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Tarsus'ta iki şantiyede düşme vakaları: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ayrı inşaatta iskeleden düşme meydana geldi; bir işçi yaşamını yitirdi, iki işçi yaralandı ve olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus'ta iki şantiyede düşme vakaları: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Tarsus'ta iki şantiyede düşme vakaları: 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı gün içinde iki ayrı inşaatta yaşanan kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olaylarla ilgili güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaların yaşandığı yerler ve yaralıların durumu:

Atatürk Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerindeki bir şantiyede çalışan T.B. (48) ile M.B. (38) iskeleden düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla iki işçi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kırklarsırtı Mahallesi 2673 Sokak'ta meydana gelen diğer kazada ise inşaatta çalışan Abdülkadir Polat (43) dengesini kaybedip aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Polat kurtarılamadı.

Soruşturma ve müdahaleler:

Her iki olayda da ilgili birimler tarafından soruşturmanın başlatıldığı ve kaza nedenlerinin tespitine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yaralanan işçilere hastanede ilk müdahale yapıldı, yaşamını yitiren işçi için ise gerekli adli ve idari işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemine dikkat çekerken, olaylarla ilgili ayrıntıların soruşturma sonucunda netleşeceğini belirtti.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE 2 AYRI İNŞAATTA YAŞANAN KAZALARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE 2 AYRI İNŞAATTA YAŞANAN KAZALARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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