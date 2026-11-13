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Taşağıl kavşağında kırmızı ışık ihlali sonrası iki kişi yaralandı

Manavgat'ta D-400 Taşağıl kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobilde iki kişi yaralandı; yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşağıl kavşağında kırmızı ışık ihlali sonrası iki kişi yaralandı

kaza ve ilk müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolu Taşağıl kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayda, Antalya istikametine seyir halinde olan Leyla K. yönetimindeki 07 ALB 430 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ümit K. idaresindeki 07 CCV 196 plakalı araca arkadan çarptı.

kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre çarpma, arkadan gelen araç ile beklemede bulunan araç arasında gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle ön araçta yolcu konumunda bulunan iki kişi yaralandı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada, 07 ALB 430 plakalı araçta yolcu olan Gülistan A. ve Sevda K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralılar ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA BİR BAŞKA ARACIN ÇARPMASI SONUCU...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA BİR BAŞKA ARACIN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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