Olayın özeti:

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle derenin taşması sonucu bölgeden 3 vatandaş mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde bölgeden kurtarıldı.

Son durum ve güvenlik:

Kurtarılan vatandaşların sağlık ve güvenlik kontrolleri yapıldı; olayla ilgili kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı ve bölgenin durumu takip edilmeye devam ediyor.

YALOVA'NIN ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNDE DERE YATAĞININ TAŞMASI SONUCU MAHSUR KALAN 3 VATANDAŞ AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.