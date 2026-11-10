Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3839 +0,12%
Bist 11.763,67 +0,44%
Altın Gram 6.592,45 -0,55%
EUR/USD 1,1228 +0,09%
Brent Petrol 89,42 -3,40%
--°

Taşköprü'de alevler iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Taşköprü Tokaş köyünde çıkan yangında Erdoğan Taşar'a ait iki katlı ahşap ev küle döndü; yangın itfaiye ve Orman İşletme ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 09:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşköprü'de alevler iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Taşköprü'de alevler iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Tokaş köyü Aşağı Mahallesi'nde bir iki katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ağır hasar gördü. Ev sahibi olarak bildirilen Erdoğan Taşar'a ait yapının kısa sürede alevlerle kaplandığı ve kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Müdahale ve zarar:

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın söndürülürken, bitişikteki ahırda da maddi hasar meydana geldi.

Soğutma ve soruşturma:

Yangın sırasında evin boş olduğu bildirilirken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor; yangının çıkış nedeni yönünde araştırma yapılacağı belirtildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batman'da dron destekli operasyonla uyuşturucu şebekesine ağır darbe
images

Datça'da kulakları kesilmiş Kangal için tepki: zanlı serbest
images

Başkent beyaza büründü: Ankara’da gün karla açıldı
images

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi