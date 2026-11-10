Taşköprü'de alevler iki katlı ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Tokaş köyü Aşağı Mahallesi'nde bir iki katlı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ağır hasar gördü. Ev sahibi olarak bildirilen Erdoğan Taşar'a ait yapının kısa sürede alevlerle kaplandığı ve kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Müdahale ve zarar:

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın söndürülürken, bitişikteki ahırda da maddi hasar meydana geldi.

Soğutma ve soruşturma:

Yangın sırasında evin boş olduğu bildirilirken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor; yangının çıkış nedeni yönünde araştırma yapılacağı belirtildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ