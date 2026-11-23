sıcak asfalt çalışması:

Taşköprü Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla sıcak asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü önünden Ağcıkişi Mahallesi'ne uzanan güzergâhta yoğunlaştırıldı.

İlk etapta yaklaşık 1 kilometrelik yolun yenilenmesine başlandı; süreç asfalt serimi ve yol yüzeyinin düzenlenmesi aşamalarını kapsıyor. Belediye ekipleri, mevcut yol dokusunun korunarak trafiğe uygun ve dayanıklı bir kaplama hedefiyle çalışıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yolun en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Arslan, projenin ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik adımların bir parçası olduğunu vurguladı.

Yetkililer, sıcak asfalt uygulamasının sürüş güvenliğini, yol dayanıklılığını ve bakım ihtiyacını azaltacağını ifade ediyor. Belediye, planlanan güzergâhlarda programlı bir şekilde çalışmaları genişleterek ilçe genelinde benzer iyileştirmeler yapmayı amaçlıyor.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, YOLLARIN KONFORUNU ARTTIRMAK İÇİN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.