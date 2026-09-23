Taşlarla küçük dünyalar kuran emekli elektrik ustası

çalışma alanı ve yöntemleri:

Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları değerlendirerek özgün minyatür evler üretiyor. Yaklaşık 5 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmasında, bölgedeki zengin taş çeşitliliğini kullanıyor.

malzeme temini ve üretim süreci:

Akyüz, eserlerinde öncelikle Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçelerinden topladığı taşları seçiyor. Bu taşları zımparalama ve şekillendirme gibi işlemlerle hazırladıktan sonra, ahşap ve çeşitli geri dönüşüm malzemeleri ile birleştirerek maket evler inşa ediyor.

eserlerin paylaşımı ve tavsiyeler:

Şimdiye kadar onlarca minyatür ev yapan Akyüz, eserlerini çoğunlukla çevresindekilere hediye ediyor; talep olması halinde satış da yapabileceğini söylüyor. Emeklilere boş zamanlarını değerlendirecek bir hobi edinmelerini öneriyor ve bu tür uğraşların hem üretkenlik hem de sosyal paylaşım açısından katkı sağladığını vurguluyor.

Çalışmaları, hem yerel malzemeye dayanan bir estetik sunuyor hem de geri dönüşüm bilincini destekleyen bir pratik örnek teşkil ediyor. Akyüz'ün küçük ölçekli projeleri, el emeğiyle doğadan kazanılan malzemelerin nasıl anlamlı ürünlere dönüştürülebileceğini gösteriyor.

ERZİNCAN'DA YAŞAYAN EMEKLİ ELEKTRİK USTASI MEHMET AKYÜZ, DOĞADAN TOPLADIĞI TAŞLARI İŞLEYEREK YAPTIĞI MİNYATÜR EVLERLE BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRİYOR