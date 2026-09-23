Dolar 48,8209 +0,03%
Euro 55,7610 -0,21%
Bist 13.250,22 +0,39%
Altın Gram 6.838,39 -0,45%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Taşlarla küçük dünyalar kuran emekli elektrik ustası

Erzincanlı emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, Kemah, Çayırlı ve Tercan'dan topladığı taşları işleyip ahşapla birleştirerek minyatür evler yapıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Taşlarla küçük dünyalar kuran emekli elektrik ustası

çalışma alanı ve yöntemleri:

Erzincan'da yaşayan emekli elektrik ustası Mehmet Akyüz, doğadan topladığı taşları değerlendirerek özgün minyatür evler üretiyor. Yaklaşık 5 yıl önce hobi olarak başladığı çalışmasında, bölgedeki zengin taş çeşitliliğini kullanıyor.

malzeme temini ve üretim süreci:

Akyüz, eserlerinde öncelikle Kemah, Çayırlı ve Tercan ilçelerinden topladığı taşları seçiyor. Bu taşları zımparalama ve şekillendirme gibi işlemlerle hazırladıktan sonra, ahşap ve çeşitli geri dönüşüm malzemeleri ile birleştirerek maket evler inşa ediyor.

eserlerin paylaşımı ve tavsiyeler:

Şimdiye kadar onlarca minyatür ev yapan Akyüz, eserlerini çoğunlukla çevresindekilere hediye ediyor; talep olması halinde satış da yapabileceğini söylüyor. Emeklilere boş zamanlarını değerlendirecek bir hobi edinmelerini öneriyor ve bu tür uğraşların hem üretkenlik hem de sosyal paylaşım açısından katkı sağladığını vurguluyor.

Çalışmaları, hem yerel malzemeye dayanan bir estetik sunuyor hem de geri dönüşüm bilincini destekleyen bir pratik örnek teşkil ediyor. Akyüz'ün küçük ölçekli projeleri, el emeğiyle doğadan kazanılan malzemelerin nasıl anlamlı ürünlere dönüştürülebileceğini gösteriyor.

ERZİNCAN&#039;DA YAŞAYAN EMEKLİ ELEKTRİK USTASI MEHMET AKYÜZ, DOĞADAN TOPLADIĞI TAŞLARI İŞLEYEREK...

ERZİNCAN'DA YAŞAYAN EMEKLİ ELEKTRİK USTASI MEHMET AKYÜZ, DOĞADAN TOPLADIĞI TAŞLARI İŞLEYEREK YAPTIĞI MİNYATÜR EVLERLE BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul servislerinde sıkı gözetim: Zonguldak'ta denetimler devam ediyor
images

Adıyaman şoförleri yakıt yükü ve denetim uygulamalarına çözüm istiyor
images

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi
images

Çıraklıktan ustalığa: 65 yıldır makasıyla yaşayan berber

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Merdiven altı üretimde hijyen eksikliği: yarım tona yakın keçiboynuzu ele geçirildi

Yunusemre'de küçük bidon, büyük katkı: 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ

Yapay zeka için üniversite‑sanayi iş birliği genişliyor: SAYZEK‑ATP'ye 3. sınıflar da başvuruyor

Samsun Salıpazarı'nda tarladaki kenevir ekimine operasyon: 756 kök ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü