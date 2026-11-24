Tatvan semalarında nadir bir manzara

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, gün batımının etkisiyle gökyüzünde ortaya çıkan mercek bulutları kent sakinlerine farklı bir görsel deneyim yaşattı. Dağ silüeti üzerinde oluşan bulut kümeleri; sarı ve turuncu tonlara bürünen gökyüzüyle birleşince izleyenlerin dikkatini çeken kareler ortaya çıktı.

Görünüm ve dikkat çeken şekiller:

Üst üste sıralanmış ve kimi zaman uçan daireyi andıran formda görülen bulutlar, uzun süre aynı noktada duruyormuş izlenimi veren bir sabitlik sergiledi. Güneşin batışıyla birlikte bulutların kenarları belirginleşerek fotoğraf ve video çekenlerin ilgisini çekti.

Bulutların oluşum nedeni:

Meteorolojide Altocumulus lenticularis olarak adlandırılan mercek bulutları, genellikle dağlık alanlarda görülüyor. Hava akımlarının dağ engelini aşarken dalgalanması ve nemli havanın yükselerek soğuması sonucu bu tür oluşumlar meydana geliyor. Tatvan'da dağ silüetiyle birleşen bu görüntü, gün batımının renkleriyle birleşerek eşsiz bir sahne oluşturdu.

Görüntüler, bölge sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede ilgi topladı. Mercek bulutlarının nadir ve etkileyici görünümü, bölgedeki doğal manzaranın dikkat çeken bir parçası olarak kayda geçti.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE GÜN BATIMI SAATLERİNDE GÖKYÜZÜNDE ORTAYA ÇIKAN MERCEK BULUTLARI, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.