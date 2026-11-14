Tavas belediyesi boş arazileri üretime kazandırdı: arpayla çiftçilere yem desteği

Tavas belediyesi üretim sahasında inceleme yaptı

Denizli'nin Tavas ilçesinde Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Sarıabat Mahallesi'nde arpa ekimi yapılan 480 dekarlık üretim sahasında incelemelerde bulundu. Alan, belediye mülkiyetindeki boş araziler ile vatandaşlar tarafından kullanım izni verilen parsellerin üretime kazandırılmasıyla oluşturuldu.

üretim alanı ve ekilen ürünler:

Toplam 480 dekarlık sahada arpa ve çörek otu yetiştiriliyor. Proje ile boş arazilerin değerlendirilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve yerel tarım kaynaklarının etkin kullanımı hedefleniyor.

dağıtım ve hedeflenen destek:

Belediye yetkilileri, hasat döneminde elde edilen arpanın ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere ücretsiz hayvan yemi olarak dağıtılacağını açıkladı. İncelemelerde bulunan Başkan Tatık, "Tavas Belediyesi olarak, Sarıabat Mahallemizdeki arazilerimizde arpa ekimine başladık. Hasadın ardından elde edeceğimiz arpayı, ilçemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ücretsiz dağıtacağız. Üreticilerimizin yanında olmaya, tarıma ve hayvancılığa destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Uygulama, belediye ve yerel halk iş birliğiyle tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçilere doğrudan destek sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, benzer adımların üretime ve çiftçilerin ihtiyaçlarına katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

DENİZLİ’NİN TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÇİFTÇİLERE DAĞITILMAK ÜZERE ARPA EKİMİ YAPILAN SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU.