Eğitimin içeriği:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen eğitim programı, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirildi. Programda kadına yönelik şiddetin türleri üzerinde duruldu; fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet bağlamında farkındalığın artırılmasına yönelik yaklaşımlar anlatıldı.

Eğitimde ayrıca şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları ile başvuru ve destek mekanizmaları hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılara yönlendirilecek süreçler ve yardım hatlarının nasıl işlediği uygulamalı ve açıklayıcı bir dille ele alındı.

Muhtarların rolü ve saha etkisi:

Program sırasında özellikle muhtarların yerel düzeyde üstlenecekleri roller vurgulandı. Muhtarların erken uyarı mekanizması, güvenli yönlendirme ve mahalle düzeyinde farkındalık yaratma gibi işlevleri, şiddetle mücadelede kritik kabul edildi. Eğitim, muhtarların hangi durumlarda hangi kurumlara başvurabilecekleri ve hangi destek yollarını devreye sokabilecekleri konusunda netlik sağlamayı hedefledi.

Programın kapanışı ve ortak mesaj:

Eğitimin sonunda Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Gümüş ve muhtarlar, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve mücadeleye destek vermek amacıyla pankart açarak ortak bir mesaj verdi. Program, yerel aktörlerin iş birliğini güçlendirme ve mahalle ölçeğinde somut adımlar atma çağrısıyla sonlandı.

TAVŞANLI’DA ŞİDDETE KARŞI ORTAK FARKINDALIK