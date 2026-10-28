Tavşanlı’da Cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle başladı

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda başladı

Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi tören, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Sabah saatlerinde başlayan program, kent merkezinde toplanan halk ve protokolün katılımıyla gerçekleşti.

protokol ve katılımcılar:

Törene; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Lütfi Kocamanoğlu, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili İrfan Güleç, Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İbrahim Başer ile diğer protokol üyeleri katıldı. Yetkililer törende resmi temsil görevlerini yerine getirdi.

törenin akışı ve sonraki program:

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. İlçedeki okullardan gelen temsilci öğrenciler, açtıkları Türk bayraklarıyla törene görsel bir hareketlilik kattı. Çelenk sunumu programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yetkililer, kutlama programının yarın saat 10.00'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayacağını ve 10.30'da Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek törenle devam edeceğini bildirdi. İlçe genelindeki resmi tören ve etkinlikler böylece iki günlük programla sürdürülecek.

TAVŞANLI'DA CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ ÇELENK SUNUMU TÖRENİYLE BAŞLADI