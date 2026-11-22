Tavşanlı Öğretmenevi'nde Türk Sanat Müziği korosu kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tavşanlı Öğretmenevi Türk Sanat Müziği Korosu oluşturuldu. Yeni koro, bölgedeki öğretmenler ve müzikseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Konser bilgileri ve hazırlık süreci:

Koro Şefi Naci Uzuncan hazırlıkların haziran ayında başladığını belirterek, konserin 27 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi. Uzuncan, koro ile öğretmenlere özel bir program sunmayı ve Öğretmenler Günü'ne vurgu yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uzuncan ayrıca, bildiklerine göre Türkiye'deki diğer öğretmenevlerinde benzer bir Türk Sanat Müziği korosunun bulunmadığını belirterek, Tavşanlı Öğretmenevi bünyesinde kurulan koroyla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını kaydetti.

Koro üyelerinin görüşleri ve davet:

Isparta'dan ilçeye gelen ve iki aydır Tavşanlı'da bulunan Cengiz Çaylak, etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ve katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Subaşı İlkokulu sınıf öğretmeni Fatih Kadir ise, öğrencilerine sanatın farklı dallarında örnek olmaya çalıştığını, aynı zamanda öğretmen olarak müziğin içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özel bir muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan koro üyesi Başak Demirsar da çalışmaların amatör ruhla sürdüğünü vurgulayarak vatandaşları 27 Kasım'daki konsere davet etti. Organizasyon, ilçede kültürel etkinliklere yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Konser programı ve bilet/katılım bilgileri için Öğretmenevi yetkililerinden ve Belediye Kültür Merkezi duyurularından takip sağlanabileceği belirtildi.

TAVŞANLI ÖĞRETMENEVİ’NDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU KURULDU