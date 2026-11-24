Tayfur Sökmen Mahallesi'nde altyapı yenileme çalışmaları

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Reyhanlı ilçesindeki Tayfur Sökmen Mahallesi'nde yeni bir içme suyu hattı inşasına başladı. Proje kapsamında 11 bin 600 metre uzunluğunda bir hat döşenecek ve mahallede daha önce yenilenen kanalizasyon hattıyla birlikte altyapı tamamlanacak.

yapım ve kapsam:

Çalışmalar, daha önce kanalizasyon hattı yenilenen mahallede içme suyu hattının yapımını kapsıyor. Ayrıca saha düzenlemeleri çerçevesinde atık su paket arıtma tesisi yapımına da başlanacağı bildirildi. Bu adımlar, mahalledeki su ve atık su altyapısının bütüncül olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde planlanıyor.

hedeflenen sonuç ve vatandaşlara etkisi:

HBB yetkilileri, projeyle mahallenin yaklaşık 100 yıllık altyapı şebekesinin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yapılan çalışmaların amacı, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak olarak açıklandı ve benzer altyapı iyileştirmelerinin Hatay genelinde sürdüğü vurgulandı.

Proje tamamlandığında, içme suyu ve kanalizasyon yatırımlarının entegre edilmesiyle mahallede hizmet kalitesinin artması ve altyapı kaynaklı sorunların azaltılması bekleniyor.

REYHANLI’DA TAYFUR SÖKMEN MAHALLESİ’NE YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR.