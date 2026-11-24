Gümüşkaşık'ta bir eğitim emeği

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyünde görev yapan öğretmen Büşra Akduman, küçük köy okulunda öğretmenliğin ötesinde birçok sorumluluğu tek başına üstleniyor. Yaklaşık 3 yıl önce atandığı Gümüşkaşık İlkokulunda sabah kapıyı açmaktan sobayı yakmaya, sınıfı ders ortamına hazırlamaktan teneffüslerde çocuklarla oyun oynamaya kadar okulun günlük işlerini yürütüyor.

Günlük rutin ve okul işleri:

Akduman her sabah ders saatinden erken gelerek önce sınıfları havalandırıyor, temizlik yapıyor ve sobayı yakarak öğrenciler için sıcak bir ortam hazırlıyor. Sekiz otuzda dersin başladığını belirten öğretmen, yoklama ve ders işleyişinin ardından hem eğitim hem de okulun idari ve hizmet ihtiyaçlarını karşılıyor. Okuldaki tek görevli olduğu için müdürün, hademenin ve öğretmenin görevlerini aynı anda yürütmek zorunda kalıyor.

Öğrencilerle ilişkisi ve uyum süreci:

Her dersten sonra ve teneffüslerde öğrencilerle yakından ilgilenen Akduman, çocukların eğitimine ve mutluluğuna odaklanıyor. Köy ortamına uyum sağlama sürecinin başta zorladığını ancak köy halkının yaklaşımı ve öğrencilerle kurduğu ilişkinin kendisini buraya bağladığını ifade ediyor. Akduman, burada ‘‘bir aile olduk’’ yaklaşımıyla hem eğitim hem de sosyal destek sağladığını vurguluyor.

Tek başına yürüttüğü görevlerin sorumluluğunu inisiyatif alarak karşılamaktan söz eden öğretmen, günlük işlerini planlarken öğrencilerin ihtiyaçlarını önceliklendiriyor. Okulun fiziki düzeni, ısınması ve temizliğiyle ilgilenmenin yanı sıra ders içeriğini hazırlama ve çocukların gelişimine katkı sağlama sorumluluğunu da aynı titizlikle sürdürüyor.

Büşra Akduman gibi öğretmenler, küçük köy okullarında görünmeyen emekleriyle eğitimin sürekliliğine katkı veriyor. Gümüşkaşık'taki deneyimi, köy yerleşimlerinde görev yapan eğitimcilerin çok yönlü sorumluluklarını ve bu çabaların yerel toplum üzerindeki olumlu etkisini gözler önüne seriyor.

Köy okulunda hem öğretmen hem hizmetli hem de oyun arkadaşı