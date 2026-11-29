Aydın'da eş zamanlı buluşmalarla üreticilerle doğrudan iletişim kuruldu

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal üretimin güncel konuları ele alındı. Toplantılarda hem üretimin teknik boyutları hem de üreticilerin gündelik sorunları masaya yatırıldı.

Toplantıların kapsamı ve ele alınan konular:

Görüşmelerde yerel ürünler, incirin kurutulması ve depolanması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin ve kestane üretimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca pamuk ve diğer tarımsal ürünler kapsamında üretim süreçleri değerlendirildi; B-Reçete uygulaması hakkında da üreticilere açıklamalar yapıldı. Toplantılar sırasında üreticilerin soruları, talepleri ve karşılaştıkları sorunlar kayıt altına alındı ve değerlendirilmek üzere not edildi.

İlçe bazlı yapılan buluşmaların adresleri:

İl genelinde belirlenen mahallelerde yapılan buluşmaların adresleri şöyle belirlendi: Bozdoğan ilçesinde Sırma, Buharkent’te Muratdağı, Çine’de Evciler, Didim’de Fevzipaşa, Efeler’de Karahayıt, Germencik’te Moralı, İncirliova’da Gerenkova, Karacasu’da Hacıhıdırlar ve Karpuzlu’da Gölcük mahalleleri. Diğer buluşma noktaları ise Koçarlı’da Yağcidere, Köşk’te Ketenyeri, Kuşadası’nda Yaylaköy, Kuyucak’ta Azizabat, Nazilli’de Apaklar, Söke’de Yeniköy, Sultanhisar’da Salavatlı ve Yenipazar’da Hamzaballı mahalleleri olarak kayda geçti.

Bu tür bölge buluşmaları, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına ve uygulamadaki sorunların yerinde tespit edilip çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Toplantılarda iletilen taleplerin takip edilmesi ve bilgilendirmelerin sürdürülmesi il müdürlüğü tarafından öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

AYDIN'DA TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA 17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ. TOPLANTILARDA TARIMSAL ÜRETİM, KAYIT İŞLEMLERİ, ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI VE ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR ELE ALINDI.