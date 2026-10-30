Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9660 +0,34%
Bist 10.993,73 -1,54%
Altın Gram 6.420,05 -0,82%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,66 +1,68%
--°

tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atlayan engellinin anları kayıtta

Deriner Barajı'ndaki etkinlikte yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atladı; anlar kayıtta.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atlayan engellinin anları kayıtta

Deriner Barajı'nda tekerlekli sandalye ile halat atlayışı

Artvin'deki Deriner Barajı'nın gövdesinden gerçekleştirilen atlayışta, yüzde 90 bedensel engelli sporcu Temel Yağız Kandaz tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Etkinlik sırasında Kandaz ve tekerlekli sandalyesinin halat sistemine bağlanması, ekip tarafından titizlikle kontrol edildi ve atlayış kameraya kaydedildi.

Atlayışın nasıl gerçekleştirildiği:

16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, RJ Macera ekibi güvenlik önlemlerini aldı. Kandaz ve sandalyesi halat sistemine bağlandıktan sonra ekipmanların son kontrolleri yapıldı; Kandaz'ın hazır olduğunu belirtmesi üzerine görevliler rampadan tekerlekli sandalyeyi iterek atlayışı başlattı. Görüntülerde, baraj gövdesi önünden yapılan iniş ve ekip müdahalesi net biçimde yer aldı.

Kandaz'ın spor geçmişi ve değerlendirmesi:

Trabzon'da yaşayan Kandaz, yıllar önce kayalıklardan düşerek yaralanmış ve bu kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı. Uzun bir yeniden uyum sürecinin ardından yüzmeye dönen Kandaz, katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya kazandı; aynı şampiyonada 50 metre serbestte dördüncü oldu. Kandaz, Deriner Barajı'ndaki atlayışı kariyerinde bugüne kadar yaşadığı en heyecan verici anlardan biri olarak nitelendirdi ve deneyiminin kayıtlarda yer almasıyla duygularını paylaştı.

Etkinlik, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ederken Kandaz'ın atlayışı hem organizasyonun güvenlik uygulamalarını hem de sporcuların sınırları yeniden tanımlama çabasını gözler önüne serdi.

ARTVİN’DEKİ DERİNER BARAJI’NIN GÖVDESİNDEN TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE 250 METRE YÜKSEKLİKTEN HALATLA...

ARTVİN’DEKİ DERİNER BARAJI’NIN GÖVDESİNDEN TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE 250 METRE YÜKSEKLİKTEN HALATLA ATLAYAN BEDENSEL ENGELLİ TEMEL YAĞIZ KANDAZ’IN HEYECAN DOLU ANLARI KAMERAYA YANSIDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı
images

Toparlar'da sabahın huzurunda cemaat buluşması
images

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim
images

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurt öğrencilerinden ilkokul duvarlarına renk, bahçeye oyun alanı

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek