tekerlekli sandalyesiyle 250 metreden halatla atlayan engellinin anları kayıtta

Deriner Barajı'nda tekerlekli sandalye ile halat atlayışı

Artvin'deki Deriner Barajı'nın gövdesinden gerçekleştirilen atlayışta, yüzde 90 bedensel engelli sporcu Temel Yağız Kandaz tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Etkinlik sırasında Kandaz ve tekerlekli sandalyesinin halat sistemine bağlanması, ekip tarafından titizlikle kontrol edildi ve atlayış kameraya kaydedildi.

Atlayışın nasıl gerçekleştirildiği:

16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, RJ Macera ekibi güvenlik önlemlerini aldı. Kandaz ve sandalyesi halat sistemine bağlandıktan sonra ekipmanların son kontrolleri yapıldı; Kandaz'ın hazır olduğunu belirtmesi üzerine görevliler rampadan tekerlekli sandalyeyi iterek atlayışı başlattı. Görüntülerde, baraj gövdesi önünden yapılan iniş ve ekip müdahalesi net biçimde yer aldı.

Kandaz'ın spor geçmişi ve değerlendirmesi:

Trabzon'da yaşayan Kandaz, yıllar önce kayalıklardan düşerek yaralanmış ve bu kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı. Uzun bir yeniden uyum sürecinin ardından yüzmeye dönen Kandaz, katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya kazandı; aynı şampiyonada 50 metre serbestte dördüncü oldu. Kandaz, Deriner Barajı'ndaki atlayışı kariyerinde bugüne kadar yaşadığı en heyecan verici anlardan biri olarak nitelendirdi ve deneyiminin kayıtlarda yer almasıyla duygularını paylaştı.

Etkinlik, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlamaya devam ederken Kandaz'ın atlayışı hem organizasyonun güvenlik uygulamalarını hem de sporcuların sınırları yeniden tanımlama çabasını gözler önüne serdi.

ARTVİN’DEKİ DERİNER BARAJI’NIN GÖVDESİNDEN TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE 250 METRE YÜKSEKLİKTEN HALATLA ATLAYAN BEDENSEL ENGELLİ TEMEL YAĞIZ KANDAZ’IN HEYECAN DOLU ANLARI KAMERAYA YANSIDI.