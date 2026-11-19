Duruşma salonunda yaşananlar:

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, saldırı sonucu sakat kalan Hatice K. daha önce tedavi nedeniyle katılamadığı duruşmaya bu kez ailesinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi. Duruşmada tutuklu sanık Veli K., taraf avukatları, kadın derneklerinin temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları üyeleri hazır bulundu.

Hatice K.'nin ifadesi:

Mahkemede ifadesi alınan Hatice K., sanıkla Seydikemer'in Kadıköy Mahallesinde tanıştıklarını ve tanışmalarından yaklaşık bir buçuk yıl sonra evlendiklerini belirtti. Evlilik sonrası eşinin kıskançlık krizlerinin başladığını, ekonomik nedenlerle sık sık tartıştıklarını ve şiddet gördüğünü anlattı.

Olay gününü anlatan Hatice K. ifade etti: olaydın bir gün öncesinde sanığın barışmak istediğini, bunun üzerine kendisinin polisi arayıp uzaklaştırma kararı talep ettiğini ancak haftasonu olması nedeniyle karar alınamadığını söyledi. Cumartesi günü ortak bir arkadaşının Veli'nin kendisini vurmaya geleceği uyarısını iletmesi üzerine tanıdığının işyerine gittiğini, Veli'nin oraya gelerek arabadan tüfekle indiğini, işyerine kaçarken kapıyı kapattığını ancak sanığın zorlayıp açtığını ve ardından tüfekle vurulduğunu anlattı. Hatice K. sanıktan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Soru üzerine daha önce gazinoda çalışıp çalışmadığına ilişkin soruya Hatice K. hayır yanıtını verdi, kumar oynayıp oynamadığı sorulduğunda ise kendi işlettikleri kahvede ve Veli ile birlikte oynadığını söyledi.

Sanığın savunması:

Tutuklu sanık Veli K., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, 48 yaşında olduğunu, bugüne kadar kimseye zarar vermediğini öne sürdü. Sanık, eşini bir gazinoda tanıdıklarını, daha sonra birlikte kumarhanelere gittiklerini savunarak Hatice K.'nin kendisini 15 milyon lira dolandırdığını iddia etti; ayrıca eşinin alkol kullandığını, kumar oynadığını ve başkalarıyla görüştüğünü ileri sürdü.

Sanık, Hatice K. için 500 koyun sattığını söyleyerek kendisinin öldürmeyi düşünmediğini ve cezası bitince Hatice'nin hayatını kolaylaştırmak için para göndereceğini ifade etti.

Mahkeme kararı ve tepkiler:

Tarafların savunmaları alındıktan sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veli K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Hatice K., boşanma isteği nedeniyle öldürülmek amacıyla vurulduğunu ve saldırı sonucu sakat kaldığını belirterek sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Hatice K.'nin annesi Ayşe Mumcuoğlu ise yaşadıkları acının başka hiçbir annenin çekmemesini isteyerek bu cezanın emsal olmasını istediğini söyledi. Hatice K.'nın avukatı Alev Öztürk ise yargılamanın kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması üzerinden devam ettiğini bildirdi.

Olayın özeti olarak, 24 Ocak tarihinde yaşanan saldırıda 43 yaşındaki Hatice K., boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki eşi Veli K. tarafından Tuzla Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde av tüfeğiyle vurulmuş ve iki bacağından yaralanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Veli K. tutuklanmış ve hakkında eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla dava açılmıştı.

HATİCE K.