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Tekirdağ'da iddia edilen araç kaçırma olayında çocuk kurtarıldı, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da iddia edilen araç kaçırma sonrası sürücü yayaya ve iki araca çarptı; 4 yaşındaki çocuk ekiplerce ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da iddia edilen araç kaçırma olayında çocuk kurtarıldı, 3 kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldiği belirtilen olayda, iddiaya göre bir vatandaş marketten çıkan 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada şüpheli E.G. tarafından aracının itildiği ve 59 APE 174 plakalı otomobilin alıkonulduğu öne sürüldü.

Olayın ardından kaçan sürücünün Hürriyet Mahallesi içinde bir yayaya çarptığı, çarpmanın ardından aracını durdurmayarak kaçmaya devam ettiği bildirildi. İhbar üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

çevre yolunda zincirleme kaza:

Polis takibindeki otomobilin Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametine ilerlediği sırada, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ve Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobille çarpışma yaşandığı öğrenildi. Çarpışmalar sonrası olay yerine çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralananlar, müdahale ve gözaltı:

Kazada, iddialara göre önce çarpılan yaya ile çevre yolundaki iki aracın sürücüleri olmak üzere toplamda üç kişinin yaralandığı belirtildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, tedavi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili operasyonu yürüten polis ekipleri, şüpheli E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçırıldığı iddia edilen araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ekiplerce alınıp ailesine teslim edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayın tüm ayrıntılarını ve şüphelinin eylemindeki motivasyonu tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Resmi soruşturmanın sonuçlanmasının ardından yetkililer tarafından kamuoyuna ek bilgiler verileceği aktarıldı.

İçinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı, yayaya ve 2 araca çarpıp kaçtı

İçinde çocuk bulunan otomobili kaçırdı, yayaya ve 2 araca çarpıp kaçtı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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