Tekirdağ’da imece ruhu: battığı tekneyi balıkçılar birlikte çıkardı

Tekirdağ’da limanda imeceyle kurtarma operasyonu:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında, yağışlı havada su alarak batan küçük balıkçı teknesi diğer deniz emekçilerinin müdahalesiyle yeniden su yüzüne çıkarıldı. Rıhtıma bağlı haldeyken batan teknenin gövdesinin yaklaşık 1,5 metre derinliğe gömüldüğü gözlendi.

İmece çalışması nasıl yürütüldü:

Olayı fark eden balıkçılar teknenin çevresinde hızla toplandı. Tekneye bağlanan ipler ve el birliği ile uygulanan çekiş sayesinde, balıkçılar koordineli bir çabayla tekneyi bulunduğu yerden kurtardı. İmece usulü yürütülen çalışma sırasında herkes kendi imkanlarıyla destek verdi; bu dayanışma çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Dayanışmanın mesleğe yansımaları:

Balıkçıların el birliğiyle gerçekleştirdiği müdahale, zor durumdaki bir meslektaşa destek olmanın somut bir örneğini ortaya koydu. Kısa sürede organize olunması ve birlikte hareket edilmesi, hem maddi kaybın önlenmesine hem de toplumsal güven duygusunun güçlenmesine katkı sağladı. Olay, barınak gibi küçük liman yerleşimlerinde karşılaşılan risklere karşı pratik bir çözüm modeli olarak değerlendirildi.

Genel olarak, yaşanan bu imece çalışması bölge halkı ve balıkçılar arasında süregelen yardımlaşma kültürünü yeniden ortaya koydu ve benzer durumlar için hızlı müdahale kapasitesinin önemini gösterdi.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE SU ALARAK BATAN KÜÇÜK BALIKÇI TEKNESİ, DİĞER BALIKÇILARIN İMECE USULÜ ÇALIŞMASIYLA YENİDEN SU YÜZÜNE ÇIKARILDI.