Dolar 50,1738 +0,08%
Euro 56,3302 +0,81%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.638,65 +0,99%
EUR/USD 1,1216 +0,65%
Brent Petrol 93,17 -5,24%
--°

tekirdağ'da karabağ zaferi 6. yılı coşkuyla anıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Değirmenaltı'nda düzenlenen etkinliklerle Azerbaycan'ın 8 Kasım 2020'deki Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı; kortej, marşlar ve halaylarla kardeşlik öne çıktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 22:05

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 22:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

tekirdağ'da karabağ zaferi 6. yılı coşkuyla anıldı

Tekirdağ'da anma ve kutlama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde düzenlenen programlarla Azerbaycan'ın 8 Kasım 2020'de elde ettiği Karabağ Zaferi'nin 6. yılı anıldı. Etkinlikte Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte taşındığı kortej, kent merkezinde dikkat çeken bir birlik görüntüsü oluşturdu ve vatandaşlar iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel kardeşliği zafer coşkusuyla bir kez daha vurguladı.

Kortej, marşlar ve sloganlar:

Kutlama kortej yürüyüşüyle başladı; ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan katılımcılar belirlenen güzergâhta yürüyerek zafer sevincini paylaştı. Yürüyüş sırasında katılımcılar "Karabağ Azerbaycan’dır" ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganlarını attı, çevredeki vatandaşlar ise alkışlarla desteğini gösterdi. Etkinliğe Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Alanda Azerbaycan marşları ve Karabağ yöresine ait türküler seslendirildi ve katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Asad Aghayev'in konuşması:

Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Türk’ün bayramlarından biri olan bugün, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 1993 yılına kadar Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı uyguladığı bir soykırım vardı. Bu soykırım 3 yıl sürdü ve o dönemde annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz Ermeniler tarafından katledildi. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 2020 yılında 27 Eylül’den 8 Kasım’a kadar devam eden 44 günlük Karabağ Savaşı'yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramda bizimle birlikte sevinen, bu günü kendi bayramı olarak gören herkese çok selamlarımı iletiyorum."

Katılımcılar, Azerbaycan halkının tarihi mücadelesini ve şehitleri anarken iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Tekirdağlıların da zafer sevincine ortak olduğu etkinlikte konuşanlar, kardeşlik bağlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Marşlar, türküler ve halaylar eşliğinde süren kutlamada katılımcılar "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" sloganları attı ve etkinlik coşkulu bir şekilde sonlandı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atatürk’ün mirası ve çağdaş Türkiye için ortak sorumluluk
images

Trabzon'da dört ilçede eş zamanlı şehit anması düzenlendi
images

Elazığ Özel Medikal Hospital'de 401 çalışanın talepleri hastane kapısında
images

Savunma sanayii başkanlığı 41. kuruluş yılını personelle kutladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da pınarbaşı mevkiinde zincirleme çarpışma: sürücü arazide saklanırken gözaltına alındı

Sanayi kavşağında çarpışma: Muratlı'da iki sürücü hafif yaralandı

Erzurum'da park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı

Teknoloji iş birliği vurgulandı: Mehmet Fatih Kacır Erdoğan'ın Tim Cook kabulüne iştirak etti

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı