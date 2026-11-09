tekirdağ'da karabağ zaferi 6. yılı coşkuyla anıldı

Tekirdağ'da anma ve kutlama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde düzenlenen programlarla Azerbaycan'ın 8 Kasım 2020'de elde ettiği Karabağ Zaferi'nin 6. yılı anıldı. Etkinlikte Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte taşındığı kortej, kent merkezinde dikkat çeken bir birlik görüntüsü oluşturdu ve vatandaşlar iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel kardeşliği zafer coşkusuyla bir kez daha vurguladı.

Kortej, marşlar ve sloganlar:

Kutlama kortej yürüyüşüyle başladı; ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan katılımcılar belirlenen güzergâhta yürüyerek zafer sevincini paylaştı. Yürüyüş sırasında katılımcılar "Karabağ Azerbaycan’dır" ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganlarını attı, çevredeki vatandaşlar ise alkışlarla desteğini gösterdi. Etkinliğe Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Alanda Azerbaycan marşları ve Karabağ yöresine ait türküler seslendirildi ve katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Asad Aghayev'in konuşması:

Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Türk’ün bayramlarından biri olan bugün, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 1993 yılına kadar Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı uyguladığı bir soykırım vardı. Bu soykırım 3 yıl sürdü ve o dönemde annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz Ermeniler tarafından katledildi. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 2020 yılında 27 Eylül’den 8 Kasım’a kadar devam eden 44 günlük Karabağ Savaşı'yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramda bizimle birlikte sevinen, bu günü kendi bayramı olarak gören herkese çok selamlarımı iletiyorum."

Katılımcılar, Azerbaycan halkının tarihi mücadelesini ve şehitleri anarken iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Tekirdağlıların da zafer sevincine ortak olduğu etkinlikte konuşanlar, kardeşlik bağlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Marşlar, türküler ve halaylar eşliğinde süren kutlamada katılımcılar "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" sloganları attı ve etkinlik coşkulu bir şekilde sonlandı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ