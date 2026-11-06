Tekirdağ’da kaza sonrası yaya olarak kaçan sürücü kısa sürede yakalandı

Kaza anı ve ilk müdahale

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan sürücünün hareketleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde öne çıkan detaylar:

Güvenlik kamerası kayıtlarında 16 FM 911 plakalı otomobilin çarpma anı ve ardından sürücü Ü.Y.’nin aracını olay yerinde bırakarak elinde eşyalarla yürüyerek uzaklaştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zafer B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis çalışması ve adli süreç:

Kamera kayıtları ve saha incelemelerini derinleştiren emniyet güçleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan alkol testi sonucu sürücünün 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, hem kazanın oluş biçimini hem de kaza sonrası davranışları belgeleyerek soruşturmanın seyrinde belirleyici rol oynadı. Yetkililer, benzer vakalarda kamera kayıtlarının olay aydınlatılmasında sıkça kullanıldığını ifade etti.

KAZADA MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ.