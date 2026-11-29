Tekirdağ’da fırtına gece saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’da gece saat 03.00 sıralarında etkisini artıran fırtına kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarının ardından kuvvetlenen rüzgar, saatte 90 kilometre hıza ulaşarak özellikle Süleymanpaşa ilçesinde zarara yol açtı.

Devrilen ağaçlar ve tabela hasarları:

Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi’nde birçok ağaç rüzgara dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçlar çevrede dikkat çekerken, Namık Kemal Mahallesi’nde ise tabela ve yön levhaları rüzgarın etkisiyle yere düştü. Olaylar, fırtınanın yerel ölçekteki şiddetini gözler önüne serdi.

Vatandaş gözlemleri ve güvenlik önlemleri:

Gece boyunca etkili olan kuvvetli rüzgarı hisseden vatandaşlar, devrilen ağaçlar ve düşen tabelalar nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirtti. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olunması, devrilebilecek ağaç ve gevşek yapı elemanlarından uzak durulması yönünde uyarılarda bulundu.

Meteoroloji uyarısının zamanında yapılmış olması, yerel yönetimlerin ve vatandaşların olası risklere hazırlıklı olmasına katkı sağladı; ancak fırtınanın aniden güçlenmesi bazı noktalarda hasara yol açtı. Yetkililer, gece boyunca ve sabah saatlerinde gerekli kontrollerin sürdüğünü bildirdi.

Yaşananlar, kentteki ulaşım ve çevre güvenliği açısından kuvvetli rüzgarların yaratabileceği riskleri bir kez daha hatırlattı. Özellikle açık alanlarda park edilmiş araçlar ve yaya trafiği için devrilme tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.

TEKİRDAĞ’DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.