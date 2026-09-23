Tekirdağ’dan geleceğin projeleri sahne aldı: TEKNOFEST 2026 finallerinde 6 takım

Tekirdağlı takımlar TEKNOFEST finallerine çıktı:

Tekirdağ’dan toplam 6 takım, Türkiye’nin önde gelen teknoloji etkinliği TEKNOFEST 2026 finallerinde projelerini sergiledi. Diyarbakır ve Malatya’da gerçekleştirilen yarışmalarda öğrenciler, farklı disiplinlerde yarışarak kentlerini temsil etti.

Okullar ve yarışma kategorileri:

Kapaklı Özel Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Lisesi, Mesleki Yetenek Yarışması’nda Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulama ile Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü kategorilerinde iki takım ile finallere kaldı.

Süleymanpaşa Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’nın ilkokul seviyesi Astronomi, Uzay Bilimleri ve Havacılık kategorisinde; Çerkezköy Veliköy İlkokulu ise aynı yarışmada Sağlıklı Yaşam kategorisinde birer takım ile Tekirdağ’ı temsil etti.

Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi ise Liseler Arası İHA Yarışması’nın Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde iki takım ile finallerde yer aldı.

Final süreci ve değerlendirme:

Finallerde öğrenciler hazırladıkları projeleri jüri üyelerine ve ziyaretçilere sundu, teknik sunumlar ve uygulamalı gösterilerle değerlendirildi. Süreç, katılımcılara proje geliştirme ve uygulama deneyimi kazandırdı.

TEKNOFEST 2026 finallerinde Tekirdağ’ı temsil eden öğrenciler ve danışman öğretmenleri tebrik edildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TEKNOLOJİ ORGANİZASYONLARINDAN TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMALARIN FİNALLERİNDE TEKİRDAĞ'DAN 6 TAKIM MÜCADELE ETTİ