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Tekkeköy'de bir ailenin hikâyesi: çocuğun şikayetiyle annenin gözaltına alınması

Tekkeköy'de 8 yaşındaki P.İ.'nin şikayeti üzerine annesi S.K. gözaltına alındı; suçlamaları reddetti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekkeköy'de bir ailenin hikâyesi: çocuğun şikayetiyle annenin gözaltına alınması

Olayın gelişimi:

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 8 yaşındaki P.İ. adlı kız çocuğunun başvurusu üzerine bölge emniyetine intikal eden iddialar, ailenin gündemine ilişkin soru işaretleri yarattı. Çocuğun, annesi S.K. hakkında şiddet uygulandığına ve zaman zaman dilendirildiğine yönelik beyanı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ulaştı.

Soruşturma ve adli süreç:

İddiaların ardından Tekkeköy polisi ekipleri harekete geçti ve anne S.K. gözaltına alındı. Polis sorgusunda ve ifadelerinde S.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Karar ve takip:

Mahkeme sürecinin sonunda S.K. hakkında verilen karar, serbest bırakılma yönünde oldu. Olayla ilgili soruşturma kayıtları ve çocuğun başvurusu doğrultusunda yürütülen işlemler devam ediyor; yetkili birimler sürecin ayrıntılarını incelemeye devam ediyor.

SAMSUN’DA 8 YAŞINDAKİ KIZINA ŞİDDET UYGULADIĞI VE ZAMAN ZAMAN DİLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN ANNE S.K....

SAMSUN’DA 8 YAŞINDAKİ KIZINA ŞİDDET UYGULADIĞI VE ZAMAN ZAMAN DİLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN ANNE S.K., POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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