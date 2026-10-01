Teknofest'te gökyüzü şöleni: paramotor gösterisi Şanlıurfa'da ilgi gördü

TEKNOFEST Güneydoğu'da paramotor gösterisi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinin ikinci gününde, bir paramotor gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Etkinlik alanında sabah saatlerinden itibaren toplanan izleyiciler, gökyüzünde süzülen paramotorları ilgiyle takip etti.

Gösterinin akışı

Festival alanına erken saatlerde gelen katılımcılar, pilotların sergilediği manevraları izleme fırsatı buldu. Uçuş sırasında oluşan renkli görüntüler ve paramotorların ahenkli süzülüşü, alanda yoğun bir beğeniyle karşılandı.

Katılım ve atmosfer

Binlerce vatandaşın izlendiği gösteri sırasında alan, fotoğraf ve video çekenlerle doldu. İzleyiciler gösteriyi büyük ilgiyle takip ederken, etkinliğin canlı atmosferi festival programına ayrı bir hareketlilik kattı.

Paramotor gösterisi, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki etkinliklere görsel açıdan zenginlik katarken, bölge halkının festivale olan yoğun ilgisini de ortaya koydu.

TEKNOFEST'te paramotor gösterisi