Teknolojik dönüşüm ve ortaklık: Dostluk Denizi 2026'da Türkiye ile Mısır iş birliği

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu, Mısır ev sahipliğinde İskendiriye açıklarında gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 tatbikatı sonrasında yaptığı değerlendirmede, deniz harekât ortamında teknolojinin belirleyici hale geldiğini ve Türkiye'nin bu dönüşüme uyum sağladığını belirtti. Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisinde Mısır heyetine yapılan sunumlarda Türkiye'nin yeni nesil deniz yetenekleri sergilendi.

Tatbikatın stratejik mesajı:

Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihî ve kültürel bağların, Doğu Akdeniz'deki ortak menfaat ve güvene dayalı iş birliğinin zeminini oluşturduğunu ifade etti. Tatbikatın, iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmeye ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeye önemli katkı sağladığını vurguladı. Doğu Akdeniz'in jeostratejik önemi, enerji ve ulaştırma hatları bakımından artan rolüne dikkat çekildi.

İnsansız sistemler ve savunma sanayii iş birliği:

Tatlıoğlu, modern deniz harbinde insansız hava ve deniz araçlarının vazgeçilmez unsurlar hâline geldiğini belirterek Türkiye'nin bu alanda öncü yeteneklere sahip olduğunu söyledi. Dostluk Denizi 2026'da millî imkânlarla geliştirilen BAYRAKTAR TB3 insansız hava aracı ile Makine Kimya Endüstrisi ürünü PİRANA kamikaze insansız deniz aracının yer aldığı bildirildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yalnızca millî platformları değil, bu platformlarda kullanılan millî güdümlü mermiler, torpidolar ve deniz mayınlarını da ürettiği ve kullandığı kaydedildi.

Oramiral Tatlıoğlu, dost ve müttefik ülkelerle müşterek eğitim, harekât ve savunma sanayii iş birliği imkanlarının geliştirilmesine önem verildiğini, Mısır Deniz Kuvvetleri ile insansız araçlar ve diğer silah sistemlerinin müşterek kullanımı üzerinde somut adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca MİLGEM Projesi deneyimine benzer şekilde, Mısır ile müşterek gemi inşa faaliyetlerinin hedeflendiği ifade edildi.

Mayın harbi tecrübesi ve bölgesel güvenlik:

Deniz güvenliğinin önemli bir boyutu olarak mayın harbi ve deniz mayınlarıyla mücadelenin öne çıktığını söyleyen Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın harbi alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve gelişmiş kabiliyetleriyle dünyadaki deneyimli kuvvetler arasında yer aldığını aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'de ortaya çıkan sürüklenen mayın tehdidine karşı yürütülen faaliyetler ve elde edilen operasyonel tecrübelerin yetenekleri daha da geliştirdiği belirtildi.

Bu tecrübenin Mısır Deniz Kuvvetleri ile paylaşılmasının, sadece iki ülkenin harekât kabiliyetlerine değil, Doğu Akdeniz'de deniz ulaştırmasının güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağına inanılıyor.

Konuşmasını, dost ve kardeş Mısır sularından selamlayarak sürdüren Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın başarıyla icra edilmesine sağlanan katkılar ve gösterilen misafirperverlik için Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy ve tüm Mısır Deniz Kuvvetleri personeline teşekkür etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE MISIR DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORTAKLAŞA DOSTLUK DENİZİ 2026 TATBİKATI DÜZENLEDİ.