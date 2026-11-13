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Tekrar kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta hastanın kendi tendonuyla onarıldı

İstanbul'da ameliyat geçiren hastanın ikinci kez kopan ön çapraz bağı, Bayburt Devlet Hastanesi'nde peroneus longus tendonuyla yeniden oluşturuldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tekrar kopan ön çapraz bağ Bayburt'ta hastanın kendi tendonuyla onarıldı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde diz onarımı

Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde yapılan operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.

Ameliyatın ayrıntıları:

Daha önce İstanbul'da ön çapraz bağ ameliyatı geçiren hasta, bağın yeniden kopması üzerine Bayburt Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve değerlendirme sonucunda ameliyat kararı alındı ve operasyon Opr. Dr. Ünal Saraç tarafından gerçekleştirildi.

Kullanılan yöntem ve sonraki süreç:

Operasyonda hastanın ayak bileğinden alınan peroneus longus tendonu, dizdeki kopan ön çapraz bağın yerine kullanılarak bağ yeniden oluşturuldu. Ameliyatın başarılı geçtiği, hastanın tedavisinin hastane servisinde sürdüğü bildirildi.

İKİNCİ KEZ KOPAN ÖN ÇAPRAZ BAĞ BAYBURT’TA BAŞARILI OPERASYONLA ONARILDI

İKİNCİ KEZ KOPAN ÖN ÇAPRAZ BAĞ BAYBURT’TA BAŞARILI OPERASYONLA ONARILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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