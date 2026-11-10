Telefon bağımlılığını bırakıp fırın ve kasaplığa yönelen gençler meslekle geleceğini kuruyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 25 yıldır fırın ve kasap işleten Hilmi Kara, son yıllarda çırak bulmakta zorlanınca çözümü mesleki eğitim merkezlerinde buldu. Gençlerin mesleki eğitime yeterince yönelmemesi nedeniyle işletmesinde staj yapmak üzere öğrenci talep eden Kara, uygulamalı eğitimle yeni ustalar yetiştirmeyi amaçlıyor.

usta ve çırak yetiştirme süreci:

Kara'nın işletmesinde şu anda iki fırıncı ve bir kasap stajyer olarak eğitim alıyor. Yaklaşık 25 yıllık meslek hayatında bugüne kadar altı fırıncı ve kasap ustası yetiştirdiğini söyleyen Kara, devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak çıraklığa devam ettiklerini ifade etti. Usta, öğrencilere yalnızca teknik bilgileri değil, mesleğin inceliklerini de aktarmaya çalıştığını vurguladı.

Kara, çırak bulma zorluğunu gidermek için çıraklık eğitim merkezleriyle iş birliği yaptıklarını belirterek mesleği sürdürmek ve gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini söyledi. Eğitim sürecinde hamur yoğurma, hamur açma, ekmek ve lahmacun hazırlama ile et işleme gibi uygulamalı beceriler ön plana çıkıyor.

gençlerin mesleğe dönüşümü:

Stajyerlerden Mustafa Aslan, mesleğe kısa sürede adapte olduğunu anlattı. Geçmişte günde yaklaşık 6 saat cep telefonuyla vakit geçirdiğini söyleyen Mustafa, birkaç ay içinde hamur açmayı, ekmek ve lahmacun hazırlamayı öğrendiğini belirtti. Sıcak ortamın mesleğin en zor yanı olduğunu söyleyen Mustafa, telefonla geçirilen sürenin bir-iki saate düştüğünü ve artık hem meslek öğrendiğini hem de para kazanmaya başladığını ifade etti.

Bir diğer stajyer Ali Kaya ise yaklaşık bir buçuk yıldır fırında çalıştığını, ilk geldiğinde hamur açmayı bilmediğini ama zamanla yoğurma, katıklı yapma ve tırnaklı ekmek hazırlama gibi işleri öğrendiğini anlattı. Ali, evde boş oturmak yerine gelir elde edip ailesine yük olmamayı ve hayatına faydalı bir şey katmayı tercih ettiğini söyledi.

Usta Hilmi Kara, gençlere tavsiyesini şöyle özetliyor: telefonlardan uzaklaşıp gerçek hayata dönsünler ve kendilerine bir meslek edinsinler. Kara, çırakların eline artık fırıncı küreği ile bıçak verirken onların mesleki becerilerinin arttığını görmekten gurur duyduğunu belirtti. Gençlerin bir kısmının telefon bağımlılığını kırarak mesleğe yönelmesi, bölgedeki küçük esnaf ve zanaatın sürekliliği açısından önem taşıyor.

Hilmi Kara'nın girişimi, hem gençlerin günlük yaşam alışkanlıklarını değiştirmelerine hem de Antakya'da fırıncılık ve kasaplık mesleklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor. İşletmede eğitim alan çıraklar, mesleki beceriler kazanırken aynı zamanda kendi geleceklerini kurma yolunda adım atıyorlar.

HİLMİ KARA, ÇIRAKLAR MUSTAFA ASLAN VE ALİ KAYA