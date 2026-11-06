Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti

Antalya'da bekleyişin sonu: nakil haberiyle yeni bir hayat başladı:

Antalya'da Güvenlik Mahallesi muhtarı Veysel Borcak, etil alkole bağlı siroz nedeniyle gelişen karaciğer yetmezliği tanısı sonrası kadavra nakil listesinde yaklaşık 3 ay bekledi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından yürütülen takip sürecinin ardından, 7 Eylül akşamı gelen bir telefonla kendisine uygun karaciğer bulundu ve Borcak, Prof. Dr. Arif Aslaner ile ekibinin gerçekleştirdiği nakille sağlığına kavuştu.

Hastalığın başlangıcı ve bekleyiş süreci:

Borcak, halsizlik, vücutta sararma ve karın ağrısı şikâyetleriyle başvurduğunu; daha önce düzenli yürüyüş ve spor yaptığını, sonrasında performans düşüşü yaşadığını anlattı. Yapılan tetkiklerde karaciğer yağlanması ve siroz tespit edildi. Hastanede başlatılan tedavi ve düzenli ilaç kullanımına rağmen cerrahi çözüm gerektiği bildirildi ve hasta kadavra nakil listesine alındı.

Üç ay süren bekleyiş boyunca evde tedavisini sürdürdüğünü, beslenmesine dikkat ettiğini ve umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Borcak, yerel ve ulusal medyadan organ bağışı haberlerini takip etmesinin moral verdiğini belirtti.

Telefon anı ve ailesinin desteği:

Borcak, organ bulunduğu haberini 7 Eylül akşamı saat 19.00'da aldığı telefonu anlatarak yaşadığı duyguyu, "Sokakta bir çuval para bulsanız o kadar sevinmezsiniz," sözleriyle dile getirdi. Sağlığına kavuşmanın aileyle ve sevdikleriyle birlikte olabilme anlamı taşıdığını vurguladı. Süreç boyunca iki oğlu ve torununun moral ve pratik destek verdiğini, doktorların gösterdiği özen için minnettar olduğunu söyledi.

Nakil sonrası düzenli kontrollerinin sürdüğünü belirten Borcak, aylık kontrollerde iyi durumda olduğunu; doktorlarının yönlendirmeleriyle altı ay sonra egzersiz ve yüzmeye başlamayı planladığını ifade etti. Mahalle sakinlerinin de süreci yakından takip edip sevinçle karşıladığını, birlikte organ bağışının önemini anlattıklarını aktardı.

Uzman değerlendirmesi ve organ bağışına çağrı:

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner hastanın etil alkole bağlı siroz nedeniyle nakil listesinde bulunduğunu, bir beyin ölümü vakası sonrası bağışlanan karaciğerin Borcak için uygun bulunarak kabul edildiğini açıkladı. Aslaner, nakilden yaklaşık iki ay sonra yaptıkları kontrolde hastanın durumundaki olumlu değişimi vurgulayarak, "Belki dışarıda görsem tanımazdım," dedi ve düzenli ilaç kullandığını belirtti.

Aslaner, organ bekleyen hasta sayısının arttığına; pandeminin ardından bağış oranlarında düşüş görüldüğüne dikkat çekti. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası bağlamında yıl boyunca bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aslaner, vatandaşları organ bağışına davet etti. "Bir bağışçıyla en az beş hasta sağlığına kavuşuyor," sözleriyle organ bağışının çoğul etkisine işaret etti.

Hikâye, organ bağışının bir kişinin ötesinde çok sayıda yaşamı etkileyebildiğini ve nakil sürecinin doğru koordinasyonla hastaya yeni bir yaşam sağlayabildiğini gösteriyor. Borcak, deneyimini "Hayata tutundum, daha uzun yıllar yaşayacağıma inanıyorum" diyerek özetlerken, Aslaner de toplumun bilinçlenmesinin bekleyen hastalar için belirleyici olduğunu vurguluyor. Sürecin ardından Borcak'ın hedefi ise basit: düzenli kontrollerine devam edip, altı ay sonra doktor izin verdiğinde yeniden spor ve günlük hayatına dönmek.

Not: Haber, hastanın ifadesi ve hastane yetkililerinin açıklamaları temel alınarak derlenmiştir.

ANTALYA'DA KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDENİYLE NAKİL BEKLEYEN 61 YAŞINDAKİ MAHALLE MUHTARI VEYSEL BORCAK, YAKLAŞIK 3 AYLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN YAPILAN KARACİĞER NAKLİYLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU. ORGAN BULUNDUĞU HABERİNİ ALDIĞI ANI, "SOKAKTA BİR ÇUVAL PARA BULSANIZ O KADAR SEVİNMEZSİNİZ" SÖZLERİYLE ANLATAN BORCAK'IN DOKTORU PROF. DR. ARİF ASLANER İSE HASTASININ NAKİL SONRASINDAKİ DEĞİŞİMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "BELKİ DIŞARIDA GÖRSEM TANIMAZDIM" DEDİ.