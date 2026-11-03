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Telegram'da yapay zekayla yönetilen 'AVCI' ağına 38 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram'da 'AVCI'yle yasa dışı bahis yapan ağlara yönelik 38 ilde 194 şüpheli için eş zamanlı operasyon başlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Telegram'da yapay zekayla yönetilen 'AVCI' ağına 38 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Telegram platformunda yapay zeka destekli 'AVCI' programı kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Buna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporlar ve dijital izleme çalışmaları sonucunda birçok grup ve şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi olduğu belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 3 Kasım tarihinde İstanbul merkezli olarak Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun uygulaması:

Operasyon kapsamında 38 ilde belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı; Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri, 194 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları başlattı. Operasyonla eş zamanlı yürütülen dijital incelemelerde, grupların iletişim ve para transferi kanalları üzerinden organize hareket ettikleri belirlendi.

MASAK raporu ve soruşturmanın kapsamı:

Hazırlanan MASAK raporu ve finansal analizler, şüpheliler aracılığıyla geçen yüksek hacimli para hareketlerine dikkat çekti. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Savcılık ve kolluk kuvvetleri dijital izleme, finansal takip ve fiziki delil toplama yöntemlerini eş zamanlı kullanıyor.

Yetkililer, yapay zeka destekli yazılımların suç süreçlerinde kullanımının tespiti halinde hem teknik çözümler hem de mali izleme yoluyla mücadele edileceğini bildirirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha fazla gözaltı ve delil sunumunun olabileceğini belirtiyor.

Telegramda yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 194 şüpheliye yönelik 38 ilde...

Telegramda yapay zeka destekli yasa dışı bahis operasyonu: 194 şüpheliye yönelik 38 ilde operasyon

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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