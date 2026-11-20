kaza ve müdahale:

Kaza, TEM Otoyolunun Lüleburgaz mevkisinde, Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt yüklü tanker yol kenarına devrildi ve araçta yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

trafik ve sonuç:

Kaza nedeniyle TEM Otoyolunun Edirne istikameti geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki müdahale ve güvenlik çalışmaları tamamlanana dek yolun açık kalma süresi yetkililer tarafından izlendi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları jandarma ekiplerince başlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların riskleri nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve güvenlik kurallarına uyması gerektiğini bildirdi. Tankerin devrilmesi ve yanma olayı nedeniyle bölgede kısa süreli aksama yaşandı ancak itfaiyenin müdahalesiyle daha büyük çapta bir olumsuzluk önlendi.

KIRKLARELİ’NDE DEVRİLEN AKARYAKIT TANKERİ ALEV ALDI