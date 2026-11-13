Dolar 50,3628 +0,16%
Euro 55,7144 +0,17%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.314,72 +0,38%
EUR/USD 1,1061 +0,01%
Brent Petrol 96,14 +0,33%
--°

Temizlik görevlisinin soğukkanlı müdahalesi Yavuz Selim İlkokulu'nda öğrencinin nefesini geri getirdi

Hatay Yayladağı'ndaki Yavuz Selim İlkokulu'nda teneffüste boğazına yemek kaçan öğrenci, temizlik görevlisi Zafer Hüner tarafından Heimlich ile kurtarıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:00

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Temizlik görevlisinin soğukkanlı müdahalesi Yavuz Selim İlkokulu'nda öğrencinin nefesini geri getirdi

temizlik görevlisinin müdahalesi kameraya yansıdı:

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında yemek yerken boğazına bir parça yiyecek kaçan öğrenci, nefes almakta güçlük çekti. Olayı fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, vakit kaybetmeden müdahale ederek öğrencinin hayatını kurtardı.

müdahalenin ayrıntıları:

Hüner, öğrencinin durumunu görünce hemen Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda boğaza kaçan parça çıkarıldı ve öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Müdahalenin hızlı ve soğukkanlı olması, durumun daha da kötüleşmesini önledi.

görüntüler ve okul ortamı:

Yaşanan anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda müdahalenin başladığı ve öğrencinin solunumunun normale döndüğü anlar net şekilde görülüyor. Olay, okul içinde kısa süreli bir endişeye yol açtı ancak öğrencinin durumu kısa sürede düzeldi.

Olayın ardından okul yönetimi ve çevresindekiler, hızlı müdahalenin önemine vurgu yaptı. Zafer Hüner'in soğukkanlılığı, olası bir faciayı engelledi ve öğrencinin güvenli şekilde hayata döndürülmesini sağladı.

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE BOĞAZINA YİYECEK KAÇAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ ZAFER...

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE BOĞAZINA YİYECEK KAÇAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ ZAFER HÜNER’İN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI. HÜNER’İN ÖĞRENCİNİN HAYATINI KURTARAN MÜDAHALESİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi
images

Bağcılar’da bagajda yakalanan metamfetaminle ilgili 1 gözaltı
images

Söke'de jandarmanın çalışması sonucu uyuşturucudan 17 yıl 10 ay hapisle aranan k...
images

Didim'de üç insan kaçakçısı tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ticaret iklim dönüşümünü hızlandıracak araçtır

Çizmelerini çıkarıp çorapla gelen zeytin üreticisine müdürün gönül dolu hareketi

Boyabat'ı sis bulutları sardı

Bursa'da rüzgârla savrulan dubalar motosikleti devirdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor