Temizlik görevlisinin soğukkanlı müdahalesi Yavuz Selim İlkokulu'nda öğrencinin nefesini geri getirdi

temizlik görevlisinin müdahalesi kameraya yansıdı:

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim İlkokulunda teneffüs sırasında yemek yerken boğazına bir parça yiyecek kaçan öğrenci, nefes almakta güçlük çekti. Olayı fark eden okulun temizlik görevlisi Zafer Hüner, vakit kaybetmeden müdahale ederek öğrencinin hayatını kurtardı.

müdahalenin ayrıntıları:

Hüner, öğrencinin durumunu görünce hemen Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonucunda boğaza kaçan parça çıkarıldı ve öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı. Müdahalenin hızlı ve soğukkanlı olması, durumun daha da kötüleşmesini önledi.

görüntüler ve okul ortamı:

Yaşanan anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda müdahalenin başladığı ve öğrencinin solunumunun normale döndüğü anlar net şekilde görülüyor. Olay, okul içinde kısa süreli bir endişeye yol açtı ancak öğrencinin durumu kısa sürede düzeldi.

Olayın ardından okul yönetimi ve çevresindekiler, hızlı müdahalenin önemine vurgu yaptı. Zafer Hüner'in soğukkanlılığı, olası bir faciayı engelledi ve öğrencinin güvenli şekilde hayata döndürülmesini sağladı.

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE BOĞAZINA YİYECEK KAÇAN İLKOKUL ÖĞRENCİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ ZAFER HÜNER’İN UYGULADIĞI HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARILDI. HÜNER’İN ÖĞRENCİNİN HAYATINI KURTARAN MÜDAHALESİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.