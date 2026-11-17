olayın ayrıntıları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerindeki bir kıraathanede dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; olayda A.O.A. darbedilerek yaralanırken, M.A.S. silahla topuğundan vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

soruşturma ve gözaltılar:

Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada, kavgaya karıştığı belirtilen A.A., M.A., Z.A. ile darbedilen A.O.A. gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından haklarında tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheliler, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yaralıların durumu:

Yetkililer, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalelerinin yapıldığını ve hastaneye sevk edildiklerini bildirdi. Olayın nedeni ise soruşturma sürerken henüz resmi olarak belirlenemedi.

JANDARMA