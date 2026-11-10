Tercan'da 10 kasım anısı: Atatürk çelenkle anıldı, salon programı gerçekleştirildi

Tercan’da 10 kasım anma programı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çok sayıda katılımla gerçekleştirildi. Programlar; anıt önündeki tören ve okulda sürdürülen program olmak üzere iki ana bölümde yapıldı.

Tören detayları:

İlçede gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Levent Yiğiter, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Okul programı ve anma:

Anma programı, Tercan Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu konferans salonunda sürdü. Salon programına yine kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye temsilcileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında rahmet, saygı ve minnetle anıldı.

Etkinlikler, klasik anma ritüellerinin yanı sıra gençlerin katılımına vurgu yapacak şekilde düzenlendi; öğrenciler törenlerde yer aldı ve programların disiplinli bir şekilde ilerlemesi sağlandı. İlçe protokolünün katılımı, törenlerin resmi ciddiyetini ortaya koydu.

10 kasım etkinlikleri, Tercan'da geçmişe saygı gösterilmesi ve Cumhuriyet değerlerinin genç kuşaklara aktarılması amacıyla yapıldı. Yapılan anmalar, ilçede Atatürk’e duyulan bağlılığın bir kez daha teyit edilmesine vesile oldu.

ERZİNCAN'IN TERCAN İLÇESİNDE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANMA PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ