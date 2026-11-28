ziyaretin özeti:

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, eğitim kurumlarına yönelik programları kapsamında Gözeler İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Duman’a Çadırkaya Belde Belediye Başkanı Sait Durgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan eşlik etti.

okulda yapılan incelemeler:

Kaymakam Duman ve beraberindekiler okulda incelemelerde bulunarak eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yetkililer, sınıf ortamları, öğretim süreçleri ve okulun genel işleyişine dair gözlemlerini paylaştı. Ziyaret sırasında okulun günlük işleyişine dair yerinde tespitler yapıldı.

öğretmen ve öğrencilerle buluşma:

Kaymakam Duman, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve öğrencilere yakın ilgi gösterdi. Ziyaretin amacı: eğitim ortamlarını yerinde görmek ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmek olarak açıklandı. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin eğitim kalitesinin izlenmesi ve ihtiyaçların tespit edilmesi açısından önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik süregelen temasların bir parçası olarak kayda geçti ve yetkililer benzer değerlendirmelerin devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN’IN TERCAN İLÇESİNDE KAYMAKAM NESLİHAN KISA DUMAN, EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK ZİYARETLERİ KAPSAMINDA GÖZELER İLKOKULUNU ZİYARET ETTİ