Programın amacı ve katılımcılar:

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun’da faaliyet gösteren Terme Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Kent Söyleşileri" programına konuk oldu. Dernek Başkanı Zekai Altunpala, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda hemşehrinin katıldığı buluşma, samimi ve karşılıklı istişareye açık bir atmosferde gerçekleşti.

Toplantıda Başkan Kul, ilçede hayata geçirilen yatırımları, devam eden projeleri ve Terme’nin gelecek vizyonunu anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlik, hemşehriler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve ortak akılla ilçe gündemini şekillendirmeyi hedefledi.

Terme sevdası ve dayanışmanın önemi:

Programda konuşan Şenol Kul, sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkat çekerek, Termelilerin memleketleriyle bağlarını koparmadığını vurguladı. Başkan Kul'un sözleri arasında öne çıkan ifadelerden biri şuydu: "Bizim en büyük gücümüz, aramızdaki birlik ve beraberlik ruhudur." Kul, Samsun’da yaşayan hemşehrilerle kurulan dayanışmanın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan ayrıca, derneğin iki şehir arasında bir gönül köprüsü kurduğunu ve yalnızca ilçede yaşayan değil, farklı şehirlerdeki hemşehrilerin de fikirleriyle projelere katkı verdiğini söyledi. Bu yaklaşımın, yerel yönetim ile diaspora arasındaki iletişimi artırdığı; projelerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Dernekten teşekkür ve destek mesajı:

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala, davete icabet eden Başkan Şenol Kul’u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Altunpala, "Dernek olarak düzenlediğimiz Kent Söyleşileri kapsamında Sayın Başkanımızı konuk etmekten büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı ve Başkan Kul'un ilçedeki çalışmaları paylaşmasının hemşehriler arasında memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

Altunpala, derneğin Terme’nin gelişimine destek vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, karşılıklı görüş alışverişinin sürdürüleceği mesajını verdi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu ve katılımcılar arasında sıcak bir sohbet ortamı oluştu.

Etkinlik; yerel yönetim, dernek temsilcileri ve hemşehriler arasındaki bağların pekişmesine, ilçeye dair projelerin toplum desteğiyle şekillenmesine zemin hazırladı. Başkan Kul'un Samsun ziyaretindeki buluşma, Terme ile Samsun arasındaki gönül bağının devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

SAMSUN TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, SAMSUN’DA FAALİYET GÖSTEREN TERME BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN DÜZENLEDİĞİ "KENT SÖYLEŞİLERİ