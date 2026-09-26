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Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli

Hulusi Akar, terörsüz Türkiye hedefinde 'taviz ve pazarlık asla söz konusu değil' diyerek sürecin siyasete alet edilmemesi ve genç projelerine destek sözü verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ülkenin öncelikli hedefinin "terörsüz Türkiye" olduğunu belirterek bu hedef doğrultusunda hiçbir şekilde taviz ve pazarlığın söz konusu olamayacağını vurguladı. Akar, katıldığı bir televizyon programında geçmişten günümüze yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Mücadelede dönüm noktaları:

Akar, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelenin seyrine değinerek 2014 yılında başlatılan "çözüm süreci"ni devletin şefkat elinin bir uzantısı olarak nitelendirdi. Akar, "Bu bir zafiyet değildi. Bu hukuk çerçevesinde yasalar çerçevesinde pişmanlıkla teslim olması ve bu konunun bir şekilde çözümlenmesi amacıyla yapıldı" ifadelerini kullandı. Ancak süreçte yaşanan gelişmelerin ardından operasyonların yeniden başladığını ve kayıpların yaşandığını hatırlattı.

Konuşmasında tarihselliğe yer veren Akar, 24 Temmuz 2015 öncesindeki dönemin, daha sonraki etkin operasyon safhalarına zemin hazırladığını belirtti. Ayrıca İmralı ve örgüt tarafından 2025 yılı içinde yapılan açıklamalara atıf yaparak, son dönemde gelişen süreçlerin hedefin gerçekleştirilmesine yönelik adımlar olduğunu aktardı.

Politik söylem ve kamu güvenliği:

Akar, terörle mücadelenin "86 milyonun güvenliği, refahı ve toprağımızın güvenliği" çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyleyerek, bu konunun siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini belirtti. "Bazı siyasi partiler, bu siyasi partilerin bazı kişileri kendi şahsi, siyasi hedeflerinden dolayı bazı konuları istismar ediyorlar" diyerek polemiklere girilmemesi çağrısında bulundu.

Bu kapsamda Akar, sürecin güvenlik ve istikrar odaklı yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve kamuoyunun sağduyulu yaklaşımının gerektiğini ifade etti. Terörle mücadelede elde edilen başarılara, Mehmetçik'in rolüne ve şehit ile gazilerin fedakârlığına vurgu yaptı.

Gençlik ve proje desteği:

Akar, konuşmasının bir bölümünde genç girişimcilere yönelik somut destek taahhüdünde bulundu. "Gençlerimiz bize proje getirsin" çağrısını yineleyen Akar, Kayseri başta olmak üzere birçok yerde gençlerin girişimlerine destek verildiğini ve proje geliştikçe idari, yargı ve maddi alanlarda yardımın devam edeceğini söyledi.

Gençlere yönelik yaklaşımını açıklarken Akar, AR-GE, somut hedef belirleme ve kendi imkânlarını seferber ederek proje ortaya koymanın önemine dikkat çekti. Gençlerden korkmamalarını, ortaya fikir koymalarını isteyen Akar, devletin imkanlarını gençlerin önüne koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Sonuç olarak Akar'ın açıklamaları, terörle mücadelede kararlılık mesajı, sürecin siyasallaştırılmaması uyarısı ve gençlerin ekonomik ve teknolojik projelerine verilen destek sözü etrafında şekillendi. Akar, bu hedeflere ulaşılırken hiçbir şekilde taviz verilmemesinin altını bir kez daha çizdi: "Taviz ve pazarlık bunlar asla söz konusu değil."

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, "TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE TAVİZ VE PAZARLIK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL. TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNUN SİYASİ MALZEME YAP*IL*MAMASI GEREKİYOR" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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