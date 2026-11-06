Terörsüz Türkiye hedefiyle yeni vizyon: cumhuriyetin ikinci asrına dönüşüm

Malatya ziyaretinde üniversite açılışı ve genel değerlendirme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni için gittiği Malatya'da yeni merkez derslik binasının açılışına katıldı. Konuşmasında üniversitenin gelişiminden deprem sonrası yeniden yapılanmaya, Terörsüz Türkiye hedefinden bölgesel gelişmelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

üniversitenin büyümesi ve eğitim yatırımları:

Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi'nin 51 yıllık geçmişiyle ülkenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri haline geldiğini vurguladı. Üniversitenin başta tıp olmak üzere birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, bugün 32 bini aşkın öğrencisiyle önemli bir büyüklüğe ulaştığını söyledi ve kuruluşundan bugüne emeği geçenleri tebrik etti.

deprem sonrası yeniden yapılanma süreci:

6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı yakından gördüğünü hatırlatan Kurtulmuş, Malatya'da yeniden inşa sürecinde kaydedilen mesafeye dikkat çekti. Yeni yerleşim alanlarının oluşturulmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, 100-150 bin nüfuslu yeni bölgelerin inşa edildiğini ifade etti. Konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, Türkiye ve dünyadan gösterilen dayanışmaya teşekkür etti.

terörsüz Türkiye: süreç, kapsam ve TBMM'nin rolü:

Konuşmasının merkezi bölümünü Terörsüz Türkiye sürecine ayıran Kurtulmuş, terörün Cumhuriyet tarihinin en ağır sorunlarından biri olduğunu, terör nedeniyle binlerce kişinin şehit düştüğünü ve ülkenin 2,3 trilyon doların üzerinde ekonomik kayba uğradığını hatırlattı. Bu sorunun çözümü için başlatılan süreci Cumhuriyetin ikinci asrının en önemli projesi olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye yaklaşımının dünyadaki diğer çatışma çözümü örneklerinden farklı olduğunu; bu modelin Türkiye'nin kendi birikimi, devlet tecrübesi ve toplumsal dayanışmasıyla şekillendiğini söyledi. Sürecin altı temel özellik taşıdığını ifade etti ve bunun milli bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti. Vurguladığı noktalar arasında herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığı, TBMM'nin sürecin merkezinde yer aldığı ve çalışmaların açık, şeffaf şekilde yürütüldüğü yer aldı.

Toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin alındığı platform olarak komisyonların işleyişine dikkat çeken Kurtulmuş, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aracılığıyla geniş katılım sağlandığını aktardı. Bu çerçevede süreçte devlet aklı ile millet vicdanının buluşmasının sürece hız kazandırdığını belirtti; TBMM'de bir gazinin yaşadıklarını anlatarak desteğini dile getirdiğini örnek gösterdi.

siyasi uzlaşı ve kanunlaşma adımları:

Kurtulmuş, sürecin TBMM çatısı altında geniş siyasi katılımla yürütüldüğünü, 11 siyasi parti desteğiyle komisyon kurulduğunu ve hazırlanan raporun 47 milletvekilinin kabul oyuyla onaylandığını belirtti. Ayrıca, 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Yönelik Kanun'a 467 milletvekilinin destek verdiğini vurgulayarak, bu sayının tarihi bir siyasi iradeyi temsil ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "467 aslında sadece bir rakam değildir. 467 millet vicdanının devlet aklına yansımasıdır" ifadesini kullandı.

bölgesel gelişmeler ve tarihsel perspektif:

Kurtulmuş, bölgede yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik politikaları açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti; Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in bölgeye yönelik uygulamaları ve Orta Doğu'daki gerilimlerin geniş coğrafyada istikrarsızlığı arttırdığını söyledi. Bu bağlamda Türkiye'nin iç huzurunu güçlendirmenin bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca konuşmasında bölgenin tarihine değinen Kurtulmuş, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren sınırlarla parçalanma sürecine işaret etti ve Sykes-Picot üzerinden halkların ayrıştırılmaya çalışıldığını anlattı. Burada ifade ettiği bir cümle özetleyiciydi: bu bölgenin halklarını sınırlarla ayırdılar ama gönüllerini ayıramadılar. Kurtulmuş, etnik, mezhebi ve siyasi farklılıkların ayrışma değil milli zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Kapanışında Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye hedefinin sadece iç siyasi bir gündemden ibaret olmadığını; aynı zamanda bölgenin geleceğini ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu ve bu büyük projenin başarısı için toplumun ve siyaset kurumunun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini "İkinci asrının da en önemli projesi bu olacaktır ve inşallah başaracağız" diyerek tamamladı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRININ EN ÖNEMLİ PROJESİDİR"