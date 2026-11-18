kaza yerinde yaşananlar:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Çamlısu Yolu Sokak üzerinde, dün akşam saatlerinde iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa ters yönden giriş yapan bir otomobil ile aynı istikamette sokağa giren başka bir araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da belirgin maddi hasar oluştu. Olay sırasında araçlarda bulunanların şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadığı, yalnızca maddi kayıpların olduğu belirtildi.

polis müdahalesi ve yolun açılması:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili gerekli incelemeleri yaptı ve olayla ilgili tutanaklar hazırlandı. Kaza sonrası trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler kapsamında araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, geçici olarak kapanan sokak yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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