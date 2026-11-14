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Ters yöne giren sürücünün tehlikeli dönüşü araç kamerasında

Kayseri Melikgazi'de 38 AFY 802 plakalı araç ters yöne girip Hulusi Akar Bulvarı'na hatalı dönüş yaparak trafiği tehlikeye attı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ters yöne giren sürücünün tehlikeli dönüşü araç kamerasında

Ters yöne giren sürücünün tehlikeli hareketi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinden Hulusi Akar Bulvarı'na geçmeye çalışan 38 AFY 802 plakalı araç sürücüsünün ters yöne girerek yaptığı yanlış dönüş, aracın içi kamerasına yansıdı.

Kısa süreli ters yön ve ani manevra:

Sürücü bir süre ters yönde ilerledikten sonra alt geçide girmeye çalıştı. Bu sırada aniden diğer araçların önüne çıkarak tehlikeli bir manevra yaptı; çevredeki sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu.

Görüntüler ve sürücünün tutumu:

O anlar araç içi kamerasına kaydedildi. Videoda, tehlikeye neden olan sürücünün, yaşananın ardından herhangi bir duraksama göstermeden hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TERS YÖNE GİREREK YANLIŞ DÖNÜŞ YAPAN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TERS YÖNE GİREREK YANLIŞ DÖNÜŞ YAPAN BİR SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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