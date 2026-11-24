Espressolab’ın yeni deneyim mağazası Tersane İstanbul’da

Espressolab, Merter ve Galata’daki deneyim odaklı mağazalarının ardından Tersane İstanbul’daki yeni konseptini hizmete açtı. Mevcut mağazasının hemen yanındaki alanı bünyesine katan marka, bu lokasyondaki varlığını genişleterek ziyaretçilere kahve, müzik ve bakery deneyimini bir arada sunan çok duyulu bir atmosfer oluşturdu.

Mağaza düzeni ve tasarım özellikleri:

İki bağımsız girişe sahip yan yana konumlanan mağaza, endüstriyel mirası koruyan ancak modern dokunuşlarla yenilenen iç mimarisiyle dikkat çekiyor. Gün ışığından maksimum fayda sağlayan geniş oturma alanları ve farklı kullanım amaçlarına hizmet eden bölümler ziyaretçilere geniş seçenekler sunuyor. Yeni alanda sabit bir DJ kabini, koleksiyonluk plakların sergilendiği ve dinlenebildiği özel bir bölüm ile kullanıma açık ses yalıtımlı karaoke alanı yer alıyor.

Bakery ve lezzet yelpazesi:

Mağazaya eklenen bakery bölümünde misafirler gün boyu fırından taze çıkan kruvasanlardan ekşi mayalı sandviçlere ve özel tasarım tatlılara kadar uzanan ürünleri tadabiliyor. Bu lezzetler, Espressolab’in imza içecek reçeteleri ve mevsime özel soğuk içecek seçenekleriyle eşleştiriliyor; amaç, kahve deneyimini bölgenin kendine has atmosferiyle bütünleştirmek.

Açılış ve etkinlik programı

Tersane İstanbul konsept mağazası, saksafon ve DJ performanslarının eşlik ettiği özel bir lansman etkinliğiyle tanıtıldı. Davetliler, bakery’nin ikramları eşliğinde mağazanın yeni yüzünü keşfetme imkânı buldu. Espressolab, Merter’deki etkinlik odaklı yaklaşımını burada bir adım öteye taşıyarak yılbaşına kadar her cumartesi canlı DJ performansları gerçekleştireceğini açıkladı; böylece mekan, hafta sonları kahve ve müziğin buluştuğu yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Katılımcı ve etkileşimli alanlar:

Arkadaş grupları için tasarlanmış ses yalıtımlı karaoke alanı, ziyaretçilerin müziğe doğrudan katılabildiği interaktif bir deneyim sunuyor. Koleksiyonluk plakların sergilendiği bölümse hem dinleme hem de kürasyon açısından meraklıları için özel bir cazibe noktası oluşturuyor. Bu farklı unsurlar, mağazayı sadece kahve içilen bir mekanın ötesine taşıyor.

Tarihi bağlam ve lokasyonun önemi

Espressolab, Galata’daki mağazasında olduğu gibi Tersane İstanbul’da da şehrin kültürel mirasıyla bağ kuruyor. Haliç kıyısında yer alan Tersane-i Amire, 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş ve yaklaşık 600 yıllık tarihi dokusuyla bugün Tersane İstanbul adı altında gastronomi, kültür ve sosyal yaşamın merkezi haline gelmiş bir alan. Marka, bu özel lokasyonda genişlettiği mağazasıyla gün batımından geceye uzanan keyifli anlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Espressolab’ın Tersane İstanbul’daki yeni konsepti; artizan lezzetleri, canlı müziği, koleksiyon merakını ve eğlence odaklı alanları bir araya getirerek bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getiriyor. Ziyaretçiler, mağazanın sunduğu çok katmanlı deneyimi keşfederken kahvenin etrafında şekillenen farklı ritmleri ve tatları aynı mekânda deneyimleyebilecek.

KAHVE ZİNCİRİ ESPRESSOLAB, MERTER VE GALATA GİBİ ÖNE ÇIKAN DENEYİM MAĞAZALARINA TERSANE İSTANBUL’DAKİ YENİ KONSEPTİNİ DE EKLEDİ.